Защита фигуранта петербургского дела "Сети"* попросила открыть процесс

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Защита Виктора Филинкова, одного из фигурантов дела в Петербурге об участии в террористическом сообществе "Сеть"*, ходатайствует об открытии для представителей СМИ судебного процесса, который должен начаться в понедельник.

Накануне стало известно, что из-за ограничений по коронавирусу в зал заседания будут допущены только участники процесса.

"Считаем это ограничение грубым нарушением принципа гласности и открытости судопроизводства. Защита будет ходатайствовать об отложении судебного заседания до того момента, как допуск в зал будет не ограничен, либо об обеспечении онлайн-трансляции хода заседания для всех желающих", - сообщил РИА Новости адвокат Виталий Черкасов, представляющий интересы Филинкова.

Ранее сообщалось, что рассмотрение петербургского дела "Сети"*, фигурантами которого являются Виктор Филинков и Юлий Бояршинов, возобновится 25 мая в 14 часов в здании Первого Западного окружного военного суда. Дело рассматривается выездной коллегией судей Второго Западного окружного военного суда. За несколько дней до назначенной даты на сайте суда появилось сообщение, что представителей СМИ будут пускать в зал по спискам. Но позже было принято решение, что вход в зал заседания будет разрешен только участникам процесса.

Ранее Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге удовлетворил ходатайство гособвинения о продлении ареста на три месяца Филинкову и Бояршинову - до 11 июня. Рассмотрение дела после годичного перерыва возобновилось в феврале этого года. Бояршинова и Филинкова обвиняют по части 2 статьи 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"). Бояршинов также обвиняется в хранении взрывчатых веществ. Он признает вину, а Филинков нет.

Приволжский окружной военный суд в Пензе 10 февраля приговорил семерых участников "Сети"* к лишению свободы на сроки от 6 до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Защита обжаловала решение.

По словам источника РИА Новости, близкого к процессу, суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть"*, которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя РФ и террористическую деятельность. Как сообщал источник, суд установил, что участниками структурных подразделений "Сети"* в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев. Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети"* овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в лесных массивах Пензенской области. ФСБ пресекла деятельность фигурантов дела "Сети"* осенью 2017 года, уточнял источник.