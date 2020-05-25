Раскрыты детали создания российской вакцины от коронавируса

Ученый отметил, что разработка идет по утвержденному Минздравом плану. Сейчас исследователи заканчивают доклинические испытания на простейших грызунах.

"Проверили возможные токсичности. Результат положительный. Заканчиваем также исследование на обезьянах — оно подтвердило высокую иммунногенность и безопасность препарата", — заявил Гинцбург.

По его словам, при положительном исходе доклинического этапа тестирования ученые уже в июне попросят у Минздрава разрешения испытывать вакцину на людях-добровольцах. В порядке эксперимента прививки уже сделали несколько сотрудников НИЦ. Ранее об этом также сообщал директор центра.

Команда Гинцбурга рассчитывает подготовить вакцину к массовому производству в августе. Академик не исключил, что первый этап вакцинации может пройти уже осенью. Начать планируют с медиков, у которых наибольший риск заразиться, следом прививки сделают строителям и участникам других больших организованных коллективов.