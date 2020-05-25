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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T11:45
https://ria.ru/20200525/1571934710.html
Раскрыты детали создания российской вакцины от коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569672139_0:0:3086:1737_1036x0_80_0_0_2b326fd909db97f7488fa78f78c018a2.jpg
РИА Новости

Раскрыты детали создания российской вакцины от коронавируса

09:53 25.05.2020 (обновлено: 11:45 25.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник НИИ в лаборатории
Сотрудник НИИ в лаборатории
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал "Российской газете" о ходе испытаний российской вакцины от коронавируса нового типа.
Ученый отметил, что разработка идет по утвержденному Минздравом плану. Сейчас исследователи заканчивают доклинические испытания на простейших грызунах.

"Проверили возможные токсичности. Результат положительный. Заканчиваем также исследование на обезьянах — оно подтвердило высокую иммунногенность и безопасность препарата", — заявил Гинцбург.

По его словам, при положительном исходе доклинического этапа тестирования ученые уже в июне попросят у Минздрава разрешения испытывать вакцину на людях-добровольцах. В порядке эксперимента прививки уже сделали несколько сотрудников НИЦ. Ранее об этом также сообщал директор центра.
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
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Команда Гинцбурга рассчитывает подготовить вакцину к массовому производству в августе. Академик не исключил, что первый этап вакцинации может пройти уже осенью. Начать планируют с медиков, у которых наибольший риск заразиться, следом прививки сделают строителям и участникам других больших организованных коллективов.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургНИИ им. ГамалеиОткрытия - РИА НаукаРоссийская академия наук
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