В центре Бакулева есть случаи заражения медиков COVID-19, сообщил Бокерия

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Случаи заражения коронавирусом среди медиков есть в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, один из корпусов был отдан для лечения пациентов с COVID-19, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Случаи заражения коронавирусом среди медиков есть в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, один из корпусов был отдан для лечения пациентов с COVID-19, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия

"К сожалению, есть. Там всего работает больше сотни человек", - сказал Бокерия в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос есть ли в Центре Бакулева случаи заражения коронавирусом среди медиков.

Он пояснил, что один из корпусов центра был отдан для лечения пациентов с коронавирусом. Средств индивидуальной защиты хватает и в том корпусе, и во втором, где продолжают лечить пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Бокерия подчеркнул, что очень важно, чтобы все стимулирующие выплаты дошли до медиков, так как они ежедневно рискуют собой.