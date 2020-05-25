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РИА Наука
2020-05-25T11:09
https://ria.ru/20200525/1571933940.html
Ученый рассказал, почему обезьяны не годятся для экспериментов в космосе
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40839/72/408397236_0:163:3062:1885_1036x0_80_0_0_ac9363bb211794ff9f73456ee7502406.jpg
РИА Новости

Ученый рассказал, почему обезьяны не годятся для экспериментов в космосе

09:34 25.05.2020 (обновлено: 11:09 25.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОбезьяна
Обезьяна
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Обезьяна. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Собаки и обезьяны не годятся для новых российских экспериментов в космосе из-за своей индивидуальности, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.
"Сейчас обезьяны и собаки не годятся, так как будет та же самая проблема, что и с человеком. Обезьяны и собаки все разные и результаты тоже будут разные", - сказал он.
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"А для наших тонких исследований нужен объект, который дает достаточно конкретный ответ. И это касается не одного животного, а группы, чтобы было более достоверно", - добавил ученый.
Сычев напомнил, что обезьян на биологических спутниках "Бион" использовали для подготовки к программе "Буран".
"Надо было понять, какие нейрофизиологические изменения происходят на начальных этапах полета. Планировалось, что на "Буране" экипаж после выхода в невесомость будет решать различные задачи, поэтому на обезьянах исследовалась возможность быстрого приспособления человека к этим условиям", - пояснил он.
Первой собакой, побывавшей на орбите, стала Лайка в 1957 году. Также четвероногие друзья человека слетали в космос на беспилотных кораблях "Восток" в 1960-1961 годах.
В 1973-1996 годах в космос были запущены 11 спутников "Бион", на которых совершили полеты 12 обезьян.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Сычевым >>
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РИА НаукаВладимир СычевКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наук
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