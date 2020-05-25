Ученый рассказал, почему обезьяны не годятся для экспериментов в космосе

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Собаки и обезьяны не годятся для новых российских экспериментов в космосе из-за своей индивидуальности, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем Владимир Сычёв. Собаки и обезьяны не годятся для новых российских экспериментов в космосе из-за своей индивидуальности, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН

"Сейчас обезьяны и собаки не годятся, так как будет та же самая проблема, что и с человеком. Обезьяны и собаки все разные и результаты тоже будут разные", - сказал он.

"А для наших тонких исследований нужен объект, который дает достаточно конкретный ответ. И это касается не одного животного, а группы, чтобы было более достоверно", - добавил ученый.

Сычев напомнил, что обезьян на биологических спутниках "Бион" использовали для подготовки к программе "Буран".

"Надо было понять, какие нейрофизиологические изменения происходят на начальных этапах полета. Планировалось, что на "Буране" экипаж после выхода в невесомость будет решать различные задачи, поэтому на обезьянах исследовалась возможность быстрого приспособления человека к этим условиям", - пояснил он.

Первой собакой, побывавшей на орбите, стала Лайка в 1957 году. Также четвероногие друзья человека слетали в космос на беспилотных кораблях "Восток" в 1960-1961 годах.