Бокерия оценил меры России по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Принятые в России меры для борьбы с распространением коронавируса были своевременны и адекватны, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Принятые в России меры для борьбы с распространением коронавируса были своевременны и адекватны, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия

"Что касается мер, которые были приняты, я думаю, что они были абсолютно адекватными, они были абсолютно своевременными", - рассказал Бокерия в интервью РИА Новости.

Он отметил, что Россия имеет большой опыт в борьбе с инфекциями, и широкая медицинская сеть, которая была организована в 20-х годах прошлого века, сохранилась до настоящего времени.

"Понятно, что имея эту потрясающую медицинскую сеть, которую мы, к счастью, сохранили по сегодняшний день, мы имеем возможность очень четко решать все подобные проблемы", - подчеркнул Бокерия.