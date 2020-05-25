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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T11:14
https://ria.ru/20200525/1571933912.html
Бокерия оценил меры России по борьбе с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/149681/25/1496812576_0:165:3054:1883_1036x0_80_0_0_75171099b562c916311ffa59bcb41519.jpg
РИА Новости

Бокерия оценил меры России по борьбе с коронавирусом

09:34 25.05.2020 (обновлено: 11:14 25.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДиректор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Лео Бокерия на первом пленарном заседании Общественной палаты. 19 июня 2017
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Лео Бокерия на первом пленарном заседании Общественной палаты. 19 июня 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Принятые в России меры для борьбы с распространением коронавируса были своевременны и адекватны, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
"Что касается мер, которые были приняты, я думаю, что они были абсолютно адекватными, они были абсолютно своевременными", - рассказал Бокерия в интервью РИА Новости.
Он отметил, что Россия имеет большой опыт в борьбе с инфекциями, и широкая медицинская сеть, которая была организована в 20-х годах прошлого века, сохранилась до настоящего времени.
"Понятно, что имея эту потрясающую медицинскую сеть, которую мы, к счастью, сохранили по сегодняшний день, мы имеем возможность очень четко решать все подобные проблемы", - подчеркнул Бокерия.
Читайте полный текст интервью с Лео Бокерия >>
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
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