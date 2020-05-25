Бокерия рассказал о работе центра имени Бакулева в условиях пандемии

Он отметил, что сейчас из-за определенных причин люди, которые нуждаются в помощи, зачастую просто не могут добраться в федеральный центр из регионов.

"Объем оперативного пособия уменьшился. Насколько я понимаю, регионы не посылают пациентов. Но очень важно, чтобы люди знали, если им нужно лечиться, то они имеют такую возможность, по крайней мере в центре Бакулева", - подчеркнул Бокерия.