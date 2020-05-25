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2020-05-25T11:14
https://ria.ru/20200525/1571933787.html
Бокерия рассказал о работе центра имени Бакулева в условиях пандемии
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РИА Новости

Бокерия рассказал о работе центра имени Бакулева в условиях пандемии

09:30 25.05.2020 (обновлено: 11:14 25.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПациенты и медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева" Минздрава России в Москве
Пациенты и медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Минздрава России в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Пациенты и медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева" Минздрава России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Пневмония, вызванная коронавирусом, для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - тяжёлое осложнение, но в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева всегда готовы оказать больным помощь, заявил президент Центра, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
"Конечно, пневмония, для больного сердечно-сосудистого профиля, которая характерна для коронавируса, это очень тяжелое осложнение. Поэтому, если пациент с сердечно-сосудистым заболеванием, то наверняка он перенесет болезнь тяжелее", - рассказал Бокерия в интервью РИА Новости.
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
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Он отметил, что сейчас из-за определенных причин люди, которые нуждаются в помощи, зачастую просто не могут добраться в федеральный центр из регионов.
"Объем оперативного пособия уменьшился. Насколько я понимаю, регионы не посылают пациентов. Но очень важно, чтобы люди знали, если им нужно лечиться, то они имеют такую возможность, по крайней мере в центре Бакулева", - подчеркнул Бокерия.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Лео БокерияНаучный центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. М. БакулеваОбщество
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