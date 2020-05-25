Бокерия рассказал о работе центра имени Бакулева в условиях пандемии

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Пневмония, вызванная коронавирусом, для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - тяжёлое осложнение, но в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева всегда готовы оказать больным помощь, заявил президент Центра, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
"Конечно, пневмония, для больного сердечно-сосудистого профиля, которая характерна для коронавируса, это очень тяжелое осложнение. Поэтому, если пациент с сердечно-сосудистым заболеванием, то наверняка он перенесет болезнь тяжелее", - рассказал Бокерия в интервью РИА Новости.
Он отметил, что сейчас из-за определенных причин люди, которые нуждаются в помощи, зачастую просто не могут добраться в федеральный центр из регионов.
"Объем оперативного пособия уменьшился. Насколько я понимаю, регионы не посылают пациентов. Но очень важно, чтобы люди знали, если им нужно лечиться, то они имеют такую возможность, по крайней мере в центре Бакулева", - подчеркнул Бокерия.
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