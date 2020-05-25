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Бокерия призвал разрешить прогулки для пожилых людей
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РИА Новости

Бокерия призвал разрешить прогулки для пожилых людей

09:20 25.05.2020 (обновлено: 11:35 25.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковДиректор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия . Архивное фото
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Свежий воздух и прогулки обязательно нужны пожилым людям, возможно, следует принять какие-то локальные меры, позволяющие пожилым прогулки, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
"Конечно, было бы желательно, чтобы все-таки люди старшего возраста – это народ дисциплинированный, могли бы просто выйти и подышать свежим воздухом. Я думаю, что это вполне возможно в любых условиях, в любом городе. Может быть, нужно локальные какие-то принять меры для этого. Свежий воздух обязательно нужен, это 100%", - рассказал Бокерия в интервью РИА Новости.
Он отметил, что во время пандемии важно оставаться оптимистом и верить, что все закончится хорошо. Кроме того, не нужно постоянно спать, сидеть и переедать, важно сохранить физическую активность тела, подчеркнул Бокерия.
Читайте полный текст интервью с Лео Бокерия >>
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