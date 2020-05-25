Бокерия призвал разрешить прогулки для пожилых людей

"Конечно, было бы желательно, чтобы все-таки люди старшего возраста – это народ дисциплинированный, могли бы просто выйти и подышать свежим воздухом. Я думаю, что это вполне возможно в любых условиях, в любом городе. Может быть, нужно локальные какие-то принять меры для этого. Свежий воздух обязательно нужен, это 100%", - рассказал Бокерия в интервью РИА Новости.