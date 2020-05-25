Российские ученые хотят отправить мышей на корабле "Орел" в облет Луны

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ученые предлагают использовать мышей в качестве "пассажиров" в ходе беспилотного полета нового российского космического корабля "Орел" вокруг Луны в 2028 году, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем Владимир Сычёв. Ученые предлагают использовать мышей в качестве "пассажиров" в ходе беспилотного полета нового российского космического корабля "Орел" вокруг Луны в 2028 году, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН

"Планы отправки животных на беспилотном корабле "Орел" в облет Луны есть, но это зависит не только от нас. На создание необходимого оборудования для содержания животных потребуется выделение финансирования в рамках Федеральной космической программы РФ", - сказал он.

"Скорее всего, это будут мыши, потому что надо отправлять тех животных, которых мы уже изучаем. Желательно было бы иметь крыс, но они достаточно крупные, и чтобы их количество было достаточным для исследований, потребуется слишком много места", - добавил ученый.

Ранее сообщалось, что первый испытательный запуск корабля "Орел" состоится в августе-сентябре 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году - пилотируемый полет корабля к Международной космической станции