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РИА Наука
2020-05-25T11:08
https://ria.ru/20200525/1571933050.html
Российские ученые хотят отправить мышей на корабле "Орел" в облет Луны
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564045112_0:224:2847:1825_1036x0_80_0_0_db06632b812aafaed9e8aa7a4858afbe.jpg
РИА Новости

Российские ученые хотят отправить мышей на корабле "Орел" в облет Луны

09:08 25.05.2020 (обновлено: 11:08 25.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛуна
Луна
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Луна. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ученые предлагают использовать мышей в качестве "пассажиров" в ходе беспилотного полета нового российского космического корабля "Орел" вокруг Луны в 2028 году, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.
"Планы отправки животных на беспилотном корабле "Орел" в облет Луны есть, но это зависит не только от нас. На создание необходимого оборудования для содержания животных потребуется выделение финансирования в рамках Федеральной космической программы РФ", - сказал он.
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"Скорее всего, это будут мыши, потому что надо отправлять тех животных, которых мы уже изучаем. Желательно было бы иметь крыс, но они достаточно крупные, и чтобы их количество было достаточным для исследований, потребуется слишком много места", - добавил ученый.
Ранее сообщалось, что первый испытательный запуск корабля "Орел" состоится в августе-сентябре 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году - пилотируемый полет корабля к Международной космической станции.
В 2026 и 2027 годах также планируются полеты на "Ангаре", а в 2028 году - первый старт на ракете сверхтяжелого класса "Енисей". Тогда же, в 2028 году, летные испытания корабля планируется завершить и перейти к его эксплуатации. В 2029 году планируется облёт на нём Луны, а в 2030-м - высадка российских космонавтов на её поверхность.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Сычевым >>
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РИА НаукаВладимир СычевМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)Российская академия наук
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