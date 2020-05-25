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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T09:52
https://ria.ru/20200525/1571932899.html
Генконсульство в Гуанчжоу уточнило, кто из россиян сможет улететь 3 июня
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РИА Новости

Генконсульство в Гуанчжоу уточнило, кто из россиян сможет улететь 3 июня

09:05 25.05.2020 (обновлено: 09:52 25.05.2020)
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© РИА Новости / Роман Шибаев / Перейти в фотобанкСотрудник медицинской службы измеряет температуру у граждан России, прилетевших в Москву
Сотрудник медицинской службы измеряет температуру у граждан России, прилетевших в Москву
© РИА Новости / Роман Шибаев
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Сотрудник медицинской службы измеряет температуру у граждан России, прилетевших в Москву. Архивное фото
ПЕКИН, 25 мая – РИА Новости. Очередной вывозной рейс для граждан России из Китая планируется на 3 июня из Гуанчжоу, однако зарегистрироваться на него смогут лишь жители определенных регионов РФ, говорится в сообщении генерального консульства РФ в Гуанчжоу.
Ранее Минкомсвязи РФ в своем Telegram-канале опубликовала расписание вывозных рейсов на период с 24 мая по 3 июня, в котором обозначено, что на 3 июня планируется рейс Гуанчжоу — ВладивостокМосква.
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"Вылет рейса Гуанчжоу – Владивосток – Москва запланирован на 03 июня 2020 (номер рейса и время уточняются)", - сообщили в дипмиссии.
Отмечается, что количество мест на борту ограничено, списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах.
Подчеркивается, что этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Забайкальском крае, Камчатском крае, Приморском крае, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае, Чукотском автономном округе, Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Амурской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Магаданской, Пензенской ,Сахалинской, Ульяновской, Еврейской автономной областях, Республике Мордовия, Республике Карелия.
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24 мая, 09:37Распространение нового коронавируса
Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 3 июня
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19ВладивостокЗабайкальский крайШереметьево (аэропорт)ГуанчжоуОбщество
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