Генконсульство в Гуанчжоу уточнило, кто из россиян сможет улететь 3 июня

Ранее Минкомсвязи РФ в своем Telegram-канале опубликовала расписание вывозных рейсов на период с 24 мая по 3 июня, в котором обозначено, что на 3 июня планируется рейс Гуанчжоу — Владивосток — Москва.
"Вылет рейса Гуанчжоу – Владивосток – Москва запланирован на 03 июня 2020 (номер рейса и время уточняются)", - сообщили в дипмиссии.
Отмечается, что количество мест на борту ограничено, списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах.
Подчеркивается, что этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Забайкальском крае, Камчатском крае, Приморском крае, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае, Чукотском автономном округе, Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Амурской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Магаданской, Пензенской ,Сахалинской, Ульяновской, Еврейской автономной областях, Республике Мордовия, Республике Карелия.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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