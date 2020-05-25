В Приамурье с начала эпидемии умерли пять пациентов с коронавирусом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая - РИА Новости. Пять человек, у которых тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат, скончались в Амурской области с начала эпидемии COVID-19, сообщает минздрав региона.
"К сожалению, с начала эпидемии в области умерли 5 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. При этом только у одного человека непосредственно причиной смерти явилась коронавирусная инфекция. Четверо умерли от сопутствующих патологий - кто-то болел сахарным диабетом, у кого-то был острый инфаркт миокарда, у кого-то онкология. Люди умирают от тех заболеваний, которые в принципе не связаны с коронавирусной инфекцией, но у них был подтвержден COVID-19. Поэтому они не попадают в статистику умерших от коронавирусной инфекции, где причиной явилось именно это вирусное заболевание", - цитирует правительство Амурской области исполняющего обязанности министра здравоохранения области Светлану Леонтьеву.
Правительство Приамурья 19 мая сообщило, что в регионе зарегистрирована первая смерть от коронавирусной инфекции, скончалась 80-летняя женщина, которая страдала сахарным диабетом, гипертонией и ишемической болезнью сердца.
Всего, по данным властей, на 24 мая в регионе тесты на COVID-19 дали положительный результат у 355 жителей региона, 95 человек выздоровели. Ограничительные меры, введенные в регионе из-за коронавируса, 8 мая были продлены до конца месяца.
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