В Приамурье с начала эпидемии умерли пять пациентов с коронавирусом

"К сожалению, с начала эпидемии в области умерли 5 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. При этом только у одного человека непосредственно причиной смерти явилась коронавирусная инфекция. Четверо умерли от сопутствующих патологий - кто-то болел сахарным диабетом, у кого-то был острый инфаркт миокарда, у кого-то онкология. Люди умирают от тех заболеваний, которые в принципе не связаны с коронавирусной инфекцией, но у них был подтвержден COVID-19. Поэтому они не попадают в статистику умерших от коронавирусной инфекции, где причиной явилось именно это вирусное заболевание", - цитирует правительство Амурской области исполняющего обязанности министра здравоохранения области Светлану Леонтьеву.