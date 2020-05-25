На Амурском ГПЗ рассказали о массовом намазе работников

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая - РИА Новости. Массовая молитва мусульман, прошедшая на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в связи с праздником Массовая молитва мусульман, прошедшая на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в связи с праздником Ураза-байрам , не отразится на здоровье работников в условиях пандемии коронавируса, заявили РИА Новости в объединенном пресс-центре АГПЗ.

Видео, где сотни людей вышли на общую молитву на расположенном в Амурской области ГПЗ, в воскресенье появилось в социальных сетях.

"Учитывая, что Ураза-байрам - важный мусульманский праздник, руководство подрядной организации "Ренейссанс" приняло решение организовать намаз в границах вахтового городка, который расположен в "закрытом контуре" АГПЗ, в 15 километрах от города Свободного... Работники подрядных организаций не могут покинуть пределов периметра проекта: вахтовых городков и строительной площадки", - сообщили в пресс-центре.

Собеседник агентства уточнил, что строители находятся под контролем медиков, "случаев заболевания коронавирусом на строительной площадке нет", в намазе принимали участие работники, которые находятся на строительстве уже нескольких месяцев. "Эти люди совместно проживают в общежитиях и осуществляют трудовую деятельность на стройплощадке рядом, поскольку это необходимо по условиям производства", - уточнил он.

По его словам, основная часть мусульман принимала участие в молитве, "находясь на территории общежития, остальные - на открытом пространстве", а само мероприятие было строго регламентировано "без каких либо отклонений от внутреннего протокола подрядной организации".

Всего в Приамурье на 24 мая зафиксировано 355 случаев заражения коронавирусом, 95 человек выздоровели.