Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T08:24
https://ria.ru/20200525/1571931698.html
На Амурском ГПЗ рассказали о массовом намазе работников
https://cdn22.img.ria.ru/images/155704/43/1557044398_0:317:3077:2047_1036x0_80_0_0_62d8bc2c014751947eecec465a0a070c.jpg
РИА Новости

На Амурском ГПЗ рассказали о массовом намазе работников

08:24 25.05.2020
2763
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПуско-наладочные работы в новой газовой котельной ОАО "СИЗ" в Екатеринбурге
Пуско-наладочные работы в новой газовой котельной ОАО СИЗ в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая - РИА Новости. Массовая молитва мусульман, прошедшая на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в связи с праздником Ураза-байрам, не отразится на здоровье работников в условиях пандемии коронавируса, заявили РИА Новости в объединенном пресс-центре АГПЗ.
Видео, где сотни людей вышли на общую молитву на расположенном в Амурской области ГПЗ, в воскресенье появилось в социальных сетях.
"Учитывая, что Ураза-байрам - важный мусульманский праздник, руководство подрядной организации "Ренейссанс" приняло решение организовать намаз в границах вахтового городка, который расположен в "закрытом контуре" АГПЗ, в 15 километрах от города Свободного... Работники подрядных организаций не могут покинуть пределов периметра проекта: вахтовых городков и строительной площадки", - сообщили в пресс-центре.
Собеседник агентства уточнил, что строители находятся под контролем медиков, "случаев заболевания коронавирусом на строительной площадке нет", в намазе принимали участие работники, которые находятся на строительстве уже нескольких месяцев. "Эти люди совместно проживают в общежитиях и осуществляют трудовую деятельность на стройплощадке рядом, поскольку это необходимо по условиям производства", - уточнил он.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
По его словам, основная часть мусульман принимала участие в молитве, "находясь на территории общежития, остальные - на открытом пространстве", а само мероприятие было строго регламентировано "без каких либо отклонений от внутреннего протокола подрядной организации".
Всего в Приамурье на 24 мая зафиксировано 355 случаев заражения коронавирусом, 95 человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
9110218
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - Религия и мировоззрениеАмурская область
Рекомендуем
Врач в больнице
В Приамурье с начала эпидемии умерли пять пациентов с коронавирусом
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье отец с детьми ушел в лес, чтобы переждать эпидемию COVID-19
У девочки все хорошо: омбудсмен о малышке, с рождения жившей в больнице
Из перинатального центра в Москве забрали жившую там с рождения девочку
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал признаки проблем со щитовидной железой
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Кольская сверхглубокая скважина (СГ-3)
Скважина, которая перевернула представления о Земле
Сотрудники МЧС
В Приморье двое взрослых и ребенок погибли при падении машины в реку
Патроны от автомата Калашникова
Подросток отнял автомат у воевавшего в Донбассе боевика и расстрелял его
Жан-Батист Готье Даготи. Королева Франции Мария-Антуанетта в коронационном наряде, 1775
Сундук Марии-Антуанетты продали на аукционе
Женщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Роскачество оценило соблюдение масочного режима в магазинах
Здание Государственной думы России
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
Участник марша по случаю годовщины образования УПА
Кто построил пирамиды. Надо ли спорить с украинскими учебниками истории
Сотрудник полиции
Во Владивостоке застрявший на парковке мужчина повредил восемь машин
Табло с символикой доллара
Миллиардеры США спешно меняют доллары на золото
Водка
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
01:39Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
01:34Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
01:27В НАСА рассказали о подготовке к испытательному старту Crew Dragon
01:03Эксперты: уровень просрочки по займам МФО остается на приемлемом уровне
01:02Источник: Минобороны заказало два спутника связи "Меридиан-М"
00:38В Аргентине медики протестуют против угроз и ущемления их прав
00:30Каждый десятый самолет МЧС не используется для полетов, заявили в СП
00:29Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей
00:19Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19
00:13США могут отправить в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ
00:10В НКР рассказали, когда спрос на нефть может выйти на докризисный уровень
Лента новостейМолния