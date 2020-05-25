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РИА Наука
2020-05-25T11:08
https://ria.ru/20200525/1571931669.html
На МКС может появиться новая российская оранжерея
https://cdn22.img.ria.ru/images/152879/55/1528795525_0:0:1025:576_1036x0_80_0_0_726d94bd83be3651db277b9df32d41c6.jpg
РИА Новости

На МКС может появиться новая российская оранжерея

08:22 25.05.2020 (обновлено: 11:08 25.05.2020)
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© РоскосмосКосмонавт Сергей Волков на МКС
Космонавт Сергей Волков на МКС
© Роскосмос
Космонавт Сергей Волков на МКС. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Институт медико-биологических проблем РАН и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" прорабатывают облик новой российской оранжереи для Международной космической станции, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора института по науке Владимир Сычёв.
В декабре 2016 года из-за аварийного запуска грузового корабля "Прогресс МС-04" на станцию не была доставлена российская оранжерея "Лада-2".
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"С Ракетно-космической корпорацией "Энергия" у нас началась ее проработка. Проектанты уже предложили место, где оранжерею можно разместить даже при существующей конфигурации МКС. Есть планы сделать эскизный проект оранжереи", - сказал Сычёв.
Он отметил, что новая оранжерея будет похожа на погибшую "Ладу-2", основной задачей которой была отработка гидротехнических приемов выращивания в невесомости растений, востребованных в оранжереях при межпланетных полетах. К примеру, томатов и перца.
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Сычев также сказал, что разработчикам будущих космических оранжерей очень важно определиться с грунтом для выращивания растений.
"Потому что, с одной стороны, при использовании аэропоники можно получить колоссальное количество паразитной массы корней, которые будут забивать практически все. А с другой стороны, есть ограничения, сколько можно вырастить поколений растений на одном субстрате. Получается, примерно пять, и то – со снижением продуктивности", - пояснил ученый.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Сычевым >>
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РИА НаукаВладимир СычевМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоссийская академия наук
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