На МКС может появиться новая российская оранжерея

В декабре 2016 года из-за аварийного запуска грузового корабля "Прогресс МС-04" на станцию не была доставлена российская оранжерея "Лада-2".

"С Ракетно-космической корпорацией "Энергия" у нас началась ее проработка. Проектанты уже предложили место, где оранжерею можно разместить даже при существующей конфигурации МКС. Есть планы сделать эскизный проект оранжереи", - сказал Сычёв.

Он отметил, что новая оранжерея будет похожа на погибшую "Ладу-2", основной задачей которой была отработка гидротехнических приемов выращивания в невесомости растений, востребованных в оранжереях при межпланетных полетах. К примеру, томатов и перца.

Сычев также сказал, что разработчикам будущих космических оранжерей очень важно определиться с грунтом для выращивания растений.