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2020-05-25T08:12
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На понедельник запланированы вывозные рейсы из Таджикистана и Индии
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РИА Новости

На понедельник запланированы вывозные рейсы из Таджикистана и Индии

08:12 25.05.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет в небе над Москвой
Самолет в небе над Москвой
© РИА Новости / Антон Денисов
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Самолет в небе над Москвой. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Вывозные рейсы в Россию из Таджикистана, Индии, Иордании, Индонезии планируются в понедельник, сообщило Минкомсвязи.
Ожидаются перелеты Душанбе — Москва, Дели — Москва, Амман — Москва, Денпасар — Санкт-Петербург — Москва.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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МоскваТаджикистанИорданияИндияОбщество
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