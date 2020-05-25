Ученый рассказал об экспериментах с мышами в космосе

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Российские ученые не используют мышей-самок для проведения экспериментов в космосе, так как их организм серьезно защищен от неблагоприятных воздействий, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.
"У нас там мыши-самцы, которые, как известно, друг друга не очень любят. В первом "Бионе-М" часть животных погибла именно из-за этого. А самцов нам нужно использовать обязательно, потому что самки менее информативны, так как у них серьезная система защиты от неблагоприятных воздействий", - сказал он.
В 1973-1996 годах в космос были запущены 11 спутников "Бион", на которых совершили полеты 12 обезьян. Первый спутник "Бион-М" совершил полет в апреле-мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами. Запуск второго "Биона-М" с мышами намечается в 2023 году.