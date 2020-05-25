Ученый рассказал об экспериментах с мышами в космосе

"У нас там мыши-самцы, которые, как известно, друг друга не очень любят. В первом "Бионе-М" часть животных погибла именно из-за этого. А самцов нам нужно использовать обязательно, потому что самки менее информативны, так как у них серьезная система защиты от неблагоприятных воздействий", - сказал он.