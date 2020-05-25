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РИА Наука
2020-05-25T11:08
https://ria.ru/20200525/1571931335.html
Ученый рассказал об экспериментах с мышами в космосе
https://cdn25.img.ria.ru/images/154938/61/1549386129_0:221:2047:1372_1036x0_80_0_0_961b798b9da4868cc6b5a1e47b598c10.jpg
РИА Новости

Ученый рассказал об экспериментах с мышами в космосе

08:07 25.05.2020 (обновлено: 11:08 25.05.2020)
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© NASAАстронавт Анна Маклейн проводит опыты с мышами на борту МКС
Астронавт Анна Маклейн проводит опыты с мышами на борту МКС
© NASA
Астронавт Анна Маклейн проводит опыты с мышами на борту МКС. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Российские ученые не используют мышей-самок для проведения экспериментов в космосе, так как их организм серьезно защищен от неблагоприятных воздействий, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.
"У нас там мыши-самцы, которые, как известно, друг друга не очень любят. В первом "Бионе-М" часть животных погибла именно из-за этого. А самцов нам нужно использовать обязательно, потому что самки менее информативны, так как у них серьезная система защиты от неблагоприятных воздействий", - сказал он.
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В 1973-1996 годах в космос были запущены 11 спутников "Бион", на которых совершили полеты 12 обезьян. Первый спутник "Бион-М" совершил полет в апреле-мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами. Запуск второго "Биона-М" с мышами намечается в 2023 году.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Сычевым >>
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РИА НаукаВладимир СычевКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наук
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