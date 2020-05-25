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РИА Наука
2020-05-25T11:08
https://ria.ru/20200525/1571930587.html
Ткани мышей после полета в космос распределят между учеными трех стран
https://cdn21.img.ria.ru/images/136888/02/1368880244_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_2eeeb10598cfa2bbb5ff00fa271a6e0d.jpg
РИА Новости

Ткани мышей после полета в космос распределят между учеными трех стран

07:25 25.05.2020 (обновлено: 11:08 25.05.2020)
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© Fotolia / JacobSTЛабораторная мышь
Лабораторная мышь
© Fotolia / JacobST
Лабораторная мышь. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Запросов на исследования мышей после космического полета на втором биологическом спутнике "Бион-М" так много, что российским и иностранным ученым придется изучать не животных, а их ткани, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев.
Первый спутник "Бион-М" совершил полет в апреле-мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами. Запуск второго "Биона-М" с мышами намечается в 2023 году.
"С российской стороны в проекте второго "Биона-М" участвуют порядка 30 групп. Мышей будет немного, и удовлетворить потребности всех будет очень сложно", - сказал Сычев.
"Поэтому мы французам, американцам и немцам сказали о таком подходе: будут создаваться группы, в том числе международные, которые заинтересованы в одном и том же, и между ними будут распределяться не животные, а их ткани. Чтобы ученые могли выжать максимально информации из той части животного, которую они получат", - пояснил он.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Сычевым >>
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РИА НаукаРоссияВладимир СычевКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наук
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