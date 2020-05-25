Ткани мышей после полета в космос распределят между учеными трех стран

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Запросов на исследования мышей после космического полета на втором биологическом спутнике "Бион-М" так много, что российским и иностранным ученым придется изучать не животных, а их ткани, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев.
Первый спутник "Бион-М" совершил полет в апреле-мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами. Запуск второго "Биона-М" с мышами намечается в 2023 году.
"С российской стороны в проекте второго "Биона-М" участвуют порядка 30 групп. Мышей будет немного, и удовлетворить потребности всех будет очень сложно", - сказал Сычев.
"Поэтому мы французам, американцам и немцам сказали о таком подходе: будут создаваться группы, в том числе международные, которые заинтересованы в одном и том же, и между ними будут распределяться не животные, а их ткани. Чтобы ученые могли выжать максимально информации из той части животного, которую они получат", - пояснил он.