США хотят изучить российских мышей после космического полета

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. НАСА обратилось в "Роскосмос" с просьбой об участии американских ученых в исследовании мышей после космического полета на втором российском биологическом спутнике "Бион-М", рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.
Первый спутник "Бион-М" совершил полет в апреле-мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами. Запуск второго "Биона-М" с мышами намечается в 2023 году.
"У нас большой запрос на послеполетные исследования мышей со стороны США. В конце 2019 года "Роскосмос" получил письмо из НАСА с просьбой рассмотреть возможность участия американских ученых", - сказал Сычев.
Он объяснил "крайнюю заинтересованность" участия американских ученых в полете второго "Биона-М" отсутствием у них данных с аналогичных исследований на МКС.
"Практически все американские эксперименты с мышами на МКС идут на коммерческой основе, и их результаты абсолютно недоступны научному сообществу", - сказал Сычев.
В настоящее время на борту МКС проводится серия экспериментов Rodent Research с мышами, которые доставляются на станцию и возвращаются на Землю на американских грузовых корабля Dragon компании SpaceX Илона Маска.
Сычев отметил, что заявка в "Роскосмосе" на послеполетные исследования мышей есть и от Германского аэрокосмического центра. Кроме того, по его словам, Франция делает для второго "Биона-М" систему прижизненной регистрации физиологических параметров мышей.