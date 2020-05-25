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РИА Наука
2020-05-25T12:05
https://ria.ru/20200525/1571930040.html
Российский "Ноев ковчег" отправят на небывалую высоту
https://cdn21.img.ria.ru/images/151059/01/1510590144_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_2312c80599fd8d2463efa8566d1ac587.jpg
РИА Новости

Российский "Ноев ковчег" отправят на небывалую высоту

06:47 25.05.2020 (обновлено: 12:05 25.05.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкМакет космического аппарата серии "Бион-М"
Макет космического аппарата серии Бион-М
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев.
Первый спутник "Бион-М" совершил полет в апреле — мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами.

"Полет второго "Биона-М" будет уникальным, потому что пройдет на высотах, на которых биологические объекты раньше не летали — от 800 до 1000 километров, и с увеличением дозы радиации в десять раз. Ведь первый "Бион-М" был всего на 500 километрах, а МКС — 400 километрах", — сказал Сычев.

"Это позволит нам сравнить результаты двух "Бионов-М" и понять, что играет основную роль в изменениях в организме животных — увеличение радиационной нагрузки или невесомость", — добавил он.
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По словам ученого, запуск биоспутника планируется в 2023 году. "К сожалению, мы все уходим вправо и невозможно что-либо прогнозировать. Но работа идет, и руководство "Роскосмоса" жестко говорит, что пандемия коронавируса никак не сказывается на ее сроках", — сказал он.
Сычев отметил, что очень многое зависит от финансирования, есть технические и организационные проблемы. "Поскольку эти работы идут в рамках гособоронзаказа, то требования ужесточаются очень серьезно. На мой взгляд, по научной аппаратуре это не всегда оправданно. Но будем надеяться, что все это успешно преодолеем", — пояснил он.
Ученый рассказал, что на биоспутнике полетят мыши, потому что это "основной объект исследований", а также мухи-дрозофилы — для изучения общебиологических вопросов. Кроме того, там будут находиться различные микроорганизмы, проведены исследования клеток, технические и технологические эксперименты, выращивание кристаллов белков.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Сычевым >>
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РИА НаукаРоссияВладимир СычевМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоссийская академия наук
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