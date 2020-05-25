Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-25T13:16
https://ria.ru/20200525/1571929991.html
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:159:1611:1065_1036x0_80_0_0_5b7a62c21a388ab190266888cccc1d84.jpg
РИА Новости

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

06:44 25.05.2020 (обновлено: 13:16 25.05.2020)
133074
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Неизвестные открыли стрельбу у жилого комплекса "Ясный" на Каширском шоссе на юге Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
Как передает телеканал "360" со ссылкой на очевидцев, перестрелку устроили несколько автомобилистов, которые не смогли разъехаться на парковке. Пострадал один человек
Согласно сделанным очевидцами видеозаписям, перестрелка длилась несколько минут, после чего участники конфликта скрылись на автомобилях.
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
Одним из задержанных, по информации РЕН ТВ, оказался боец ММА Джамбулат Балиев.
Сотрудник полиции
23 мая, 10:23
В Кузбассе задержали устроившего стрельбу из окна квартиры

Видео задержания

Телеканал "360" опубликовал видео, на котором запечатлен момент задержания подозреваемых в перестрелке, устроенной в жилищном комплексе "Ясный" на юге Москвы.
На кадрах видно, как предполагаемые участники конфликта пробегают в дом, за ними следует вооруженный полицейский.
Мужчины пытаются оторваться от преследования и пробуют скрыться на лифте. Однако в конце концов мужчины были задержаны правоохранителями.
Служебный пистолет МР-471
17 мая, 12:39
В Москве пьяный охранник устроил стрельбу по прохожим на улице

Уголовное дело

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Прокуратура взяла на контроль расследование перестрелки на Каширском шоссе.
"Прокуратура Москвы поставила на контроль результаты расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - заявили в ведомстве.
1645622715
Обсудить 23
Перестрелка на юге МосквыМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Даже если он гость с гор...
25 мая, 09:32
Николай Баженов
9592004
имейте уважение, он боец ММА, все дороги открыты
25 мая, 09:51
alex4410qwert
312230315
Рекомендуем
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Треть обращений бизнеса к Титову касалась уголовных преследований
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Водка
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на COVID-19
Место ДТП на блокпосту в Алматы
В Алма-Ате полицейский погиб при наезде пьяного водителя на блокпост
Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин
Кудрин рассказал, без чего невозможно развитие экономики в России
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Бокерия призвал разрешить прогулки для пожилых людей
Министр обороны Японии Таро Кого в маске
Японские политики положили начало новой масочной моде из-за COVID-19
Москва во время режима самоизоляции жителей
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Рубли
В Москве при жесткой нехватке средств рассмотрят вопрос заимствований
Владимир Ефимов
Со снятием ограничений сработает отложенный спрос, считает заммэра Москвы
Кадр из фильма Назад в будущее 2
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма "Назад в будущее 2"
Работа студентов в больницах
О работе студентов в "ковидных" госпиталях
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Почти всех пропавших в январе — марте в России детей нашли
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Приморье упал в реку автомобиль с тремя людьми
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
01:39Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
01:34Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
01:27В НАСА рассказали о подготовке к испытательному старту Crew Dragon
01:03Эксперты: уровень просрочки по займам МФО остается на приемлемом уровне
01:02Источник: Минобороны заказало два спутника связи "Меридиан-М"
00:38В Аргентине медики протестуют против угроз и ущемления их прав
00:30Каждый десятый самолет МЧС не используется для полетов, заявили в СП
00:29Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей
00:19Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19
00:13США могут отправить в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ
00:10В НКР рассказали, когда спрос на нефть может выйти на докризисный уровень
Лента новостейМолния