Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Неизвестные открыли стрельбу у жилого комплекса "Ясный" на Каширском шоссе на юге Неизвестные открыли стрельбу у жилого комплекса "Ясный" на Каширском шоссе на юге Москвы , сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

Как передает телеканал "360" со ссылкой на очевидцев, перестрелку устроили несколько автомобилистов, которые не смогли разъехаться на парковке. Пострадал один человек

Согласно сделанным очевидцами видеозаписям, перестрелка длилась несколько минут, после чего участники конфликта скрылись на автомобилях.

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.

Одним из задержанных, по информации РЕН ТВ , оказался боец ММА Джамбулат Балиев.

Видео задержания

Телеканал "360" опубликовал видео, на котором запечатлен момент задержания подозреваемых в перестрелке, устроенной в жилищном комплексе "Ясный" на юге Москвы.

На кадрах видно, как предполагаемые участники конфликта пробегают в дом, за ними следует вооруженный полицейский.

Мужчины пытаются оторваться от преследования и пробуют скрыться на лифте. Однако в конце концов мужчины были задержаны правоохранителями.

Уголовное дело

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Прокуратура взяла на контроль расследование перестрелки на Каширском шоссе.