В Японии заявили об отсутствии необходимости в режиме ЧС из-за COVID-19

"В результате нового анализа и оценок, комплексного рассмотрения ситуации с инфекцией, мы пришли к выводу о том, что необходимости в реализации объявленного режима чрезвычайной ситуации нет во всех префектурах, и мы хотим обсудить его отмену", - сказал Нисимура в эфире телеканала NHK.