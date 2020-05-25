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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T06:35
https://ria.ru/20200525/1571929790.html
В Японии заявили об отсутствии необходимости в режиме ЧС из-за COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571920693_0:256:2730:1792_1036x0_80_0_0_9e9cea3530decc33344bc58af9cecda4.jpg
РИА Новости

В Японии заявили об отсутствии необходимости в режиме ЧС из-за COVID-19

06:35 25.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Плясункова Пост измерения температуры перед кассами в Замок Осаки
Пост измерения температуры перед кассами в Замок Осаки
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
ТОКИО, 25 мая - РИА Новости. Необходимости в режиме чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 в Японии больше нет, заявил в понедельник министр по делам восстановления экономики страны Ясутоси Нисимура.
Министр выступил на заседании консультационного совета по ЧС, а вечером, как ожидается, премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявит об отмене режима ограничений для всей страны на пресс-конференции.

"В результате нового анализа и оценок, комплексного рассмотрения ситуации с инфекцией, мы пришли к выводу о том, что необходимости в реализации объявленного режима чрезвычайной ситуации нет во всех префектурах, и мы хотим обсудить его отмену", - сказал Нисимура в эфире телеканала NHK.

Режим чрезвычайной ситуации действовал на территории всей Японии полтора месяца.
В общей сложности позитивная реакция на вирус выявлена у 16 тысяч человек в Японии, более 800 человек скончались от осложнений после заражения COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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