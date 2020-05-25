Ученый рассказал, зачем проводить эксперименты над животными в космосе

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Исследования с животными в космосе необходимы для будущих пилотируемых полетов в дальний космос, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем Владимир Сычёв. Исследования с животными в космосе необходимы для будущих пилотируемых полетов в дальний космос, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН

"Продолжение исследований на животных в космосе просто необходимо. Дело в том, что мы не можем на человеке до конца изучить воздействие факторов космического полета", - сказал он.

Сычев объяснил, что человек для длительного пребывания в космосе занимается профилактикой негативного воздействия невесомости – физическими упражнениями, приемом лекарственных препаратов.

"А это как бы ретуширует возможные изменения в его организме. У животных никакой профилактики нет", - добавил он.

Кроме того, по словам ученого, "каждый человек очень своеобразен и имеет свои четкие реакции на воздействия, поэтому картина опять смазывается за счет конкретного космонавта".