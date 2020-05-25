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РИА Наука
2020-05-25T11:07
https://ria.ru/20200525/1571929733.html
Ученый рассказал, зачем проводить эксперименты над животными в космосе
https://cdn21.img.ria.ru/images/101651/59/1016515985_0:25:1000:588_1036x0_80_0_0_460649b983f856230f3bbfcfdc650d12.jpg
РИА Новости

Ученый рассказал, зачем проводить эксперименты над животными в космосе

06:29 25.05.2020 (обновлено: 11:07 25.05.2020)
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© Фото : Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАНПогрузка животных на Фотон-М №4
Погрузка животных на Фотон-М №4
© Фото : Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН
Погрузка животных на Фотон-М №4. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Исследования с животными в космосе необходимы для будущих пилотируемых полетов в дальний космос, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.
"Продолжение исследований на животных в космосе просто необходимо. Дело в том, что мы не можем на человеке до конца изучить воздействие факторов космического полета", - сказал он.
Сычев объяснил, что человек для длительного пребывания в космосе занимается профилактикой негативного воздействия невесомости – физическими упражнениями, приемом лекарственных препаратов.
"А это как бы ретуширует возможные изменения в его организме. У животных никакой профилактики нет", - добавил он.
Кроме того, по словам ученого, "каждый человек очень своеобразен и имеет свои четкие реакции на воздействия, поэтому картина опять смазывается за счет конкретного космонавта".
В 1973-1996 годах в космос были запущены 11 спутников "Бион", на которых совершили полеты 12 обезьян. Первый спутник "Бион-М" совершил полет в апреле-мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами. Запуск второго "Биона-М" с мышами намечается в 2023 году.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Сычевым >>
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РИА НаукаРоссияВладимир СычевКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наук
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