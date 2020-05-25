Ученый рассказал, зачем проводить эксперименты над животными в космосе

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Исследования с животными в космосе необходимы для будущих пилотируемых полетов в дальний космос, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.
"Продолжение исследований на животных в космосе просто необходимо. Дело в том, что мы не можем на человеке до конца изучить воздействие факторов космического полета", - сказал он.
Сычев объяснил, что человек для длительного пребывания в космосе занимается профилактикой негативного воздействия невесомости – физическими упражнениями, приемом лекарственных препаратов.
"А это как бы ретуширует возможные изменения в его организме. У животных никакой профилактики нет", - добавил он.
Кроме того, по словам ученого, "каждый человек очень своеобразен и имеет свои четкие реакции на воздействия, поэтому картина опять смазывается за счет конкретного космонавта".
В 1973-1996 годах в космос были запущены 11 спутников "Бион", на которых совершили полеты 12 обезьян. Первый спутник "Бион-М" совершил полет в апреле-мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами. Запуск второго "Биона-М" с мышами намечается в 2023 году.
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