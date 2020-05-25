Число жертв наезда пьяного водителя на блок-пост в Алма-Ате выросло

Ранее сообщалось, что утром в понедельник водитель автомашины BMW 1992 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости наехал на бетонное ограждение блок-поста, а затем по инерции влетел в патрульную автомашину, в салоне который находились двое сотрудников полиции. Старший лейтенант полиции скончался на месте, его напарник был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.