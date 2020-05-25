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2020-05-25T06:24
https://ria.ru/20200525/1571929665.html
Число жертв наезда пьяного водителя на блок-пост в Алма-Ате выросло
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РИА Новости

Число жертв наезда пьяного водителя на блок-пост в Алма-Ате выросло

06:24 25.05.2020
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© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 25 мая - РИА Новости. Число жертв наезда пьяного водителя на блок-пост на окраине Алма-Аты выросло до двух, в больнице, не приходя в сознание, скончался еще один пострадавший сотрудник полиции, сообщила пресс-служба департамента полиции города.
Ранее сообщалось, что утром в понедельник водитель автомашины BMW 1992 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости наехал на бетонное ограждение блок-поста, а затем по инерции влетел в патрульную автомашину, в салоне который находились двое сотрудников полиции. Старший лейтенант полиции скончался на месте, его напарник был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.
"Сержант полиции … скончался в больнице, не приходя в сознание", - сообщила пресс-служба полиции.
Водитель BMW взят под стражу, возбуждено уголовное дело.
В Алма-Ате с середины марта действует карантин в связи с пандемией коронавируса. По периметру города установлены блок-посты, на которых сотрудники полиции контролируют соблюдение запрета на въезд и выезд из города без специальных разрешений.
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