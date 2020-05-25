Ученый рассказал, как снижается обучаемость после космического полета

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Эксперименты с животными, проведенные в полете первого биологического спутника "Бион-М", показали возможность снижения обучаемости человека на треть после пребывания в космосе, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем Владимир Сычёв. Эксперименты с животными, проведенные в полете первого биологического спутника "Бион-М", показали возможность снижения обучаемости человека на треть после пребывания в космосе, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН

Первый спутник "Бион-М" совершил полет в апреле-мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами.

"Выяснилось, что после космического полета снижается на 30 процентов обучаемость у животных. Тонкие исследования их головного мозга подтвердили возможность аналогичного влияния на человека. Это очень серьезный звоночек", - сказал Сычёв.

Кроме того, по его словам, ученые обнаружили, что артерии у животных в космосе перестают регулировать давление в головном мозге.

"В невесомости кровь приливает к голове, повышая черепное давление. Считалось, что путем расширения или сужения артерий может снижаться давление на головной мозг. Но выяснилось, что церебральная артерия у животных в космосе прекращает вообще какие-либо расширения и сужения", - сказал Сычев.