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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T11:14
https://ria.ru/20200525/1571929526.html
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
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РИА Новости

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

06:07 25.05.2020 (обновлено: 11:14 25.05.2020)
427533
© РИА Новости / Рамиль СитдиковДиректор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия рассказал, когда по его мнению, закончится эпидемия коронавирусной инфекции.

"Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим", — заявил он в интервью РИА Новости.

В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
В то же время Попова предупредила, что число смертей из-за коронавируса, регистрируемых в России за сутки, будет расти, несмотря на снижение случаев заражения, поскольку пик смертности во время эпидемии наступает позже пика заболеваемости.
Всего в России к настоящему времени выявили 344 тысячи случаев заражения, 113 тысяч пациентов выздоровели, 3541 скончался.
Читайте полный текст интервью с Лео Бокерия >>
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииЛео БокерияЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Единственный человек из всех экспертов и прогнозистов , к мнению которого можно относиться доверительно .)
25 мая, 07:25
ДНДанил Некипелов
871153036
Бокерия, конечно человек заслуженный и уважаемый, но он же кардиолог! Кого бы еще спросить? Путина? Не-е... Было.. Давайте у Пугачевой спросим! Уж она-то точно знает(((
25 мая, 08:38
aanod1000
121200113
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