Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия рассказал, когда по его мнению, закончится эпидемия коронавирусной инфекции.

"Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим", — заявил он в интервью РИА Новости.

В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.

В то же время Попова предупредила, что число смертей из-за коронавируса, регистрируемых в России за сутки, будет расти, несмотря на снижение случаев заражения, поскольку пик смертности во время эпидемии наступает позже пика заболеваемости.

Всего в России к настоящему времени выявили 344 тысячи случаев заражения, 113 тысяч пациентов выздоровели, 3541 скончался.