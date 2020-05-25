Военные продезинфицировали судозавод в Приамурье

"Подразделение в составе четырех расчетов современных станции спецобработки АРС-14КМ совершило марш на расстояние около 300 километров и на месте провело работы по дезинфекции. В течение двух дней проведена обработка цехов и открытой территории завода, общей площадью около 10 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.