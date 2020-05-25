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2020-05-25T07:51
https://ria.ru/20200525/1571929361.html
Военные продезинфицировали судозавод в Приамурье
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РИА Новости

Военные продезинфицировали судозавод в Приамурье

05:29 25.05.2020 (обновлено: 07:51 25.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВоеннослужащие подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты дезинфицируют помещение
Военнослужащие подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты дезинфицируют помещение
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Военнослужащие подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты дезинфицируют помещение
ХАБАРОВСК, 25 мая – РИА Новости. Подразделение радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Восточного военного округа вместе с техникой прошло 300 километров, чтобы обработать от коронавирусной инфекции Благовещенский судостроительный завод в Амурской области, сообщает пресс-служба округа в понедельник.
"Подразделение в составе четырех расчетов современных станции спецобработки АРС-14КМ совершило марш на расстояние около 300 километров и на месте провело работы по дезинфекции. В течение двух дней проведена обработка цехов и открытой территории завода, общей площадью около 10 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для работ в помещениях были использованы мобильные комплекты ДКВ-1К, а на открытых подъездах и проходах - машины АРС-14КМ. Нанесенный раствор, являясь безопасным для человека, сохранит дезинфицирующие свойства длительное время.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Войска РХБЗАмурская областьОбщество
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