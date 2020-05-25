В Алма-Ате полицейский погиб при наезде пьяного водителя на блокпост

АЛМА-АТА, 25 мая — РИА Новости. Один полицейский погиб, еще один в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в результате наезда пьяного водителя на блокпост на окраине Алма-Аты, сообщила пресс-служба департамента полиции города.
В Алма-Ате с середины марта действует карантин в связи с пандемией коронавируса. По периметру города установлены блокпосты, на которых сотрудники полиции контролируют соблюдение запрета на въезд и выезд из города без специальных разрешений.
По данным пресс-службы, происшествие случилось в 05:26 (02:26 мск) понедельника.
"Водитель автомашины марки BMW 1992 года рождения <…> допустил наезд на блокпост № 4: сначала он наехал на бетонное ограждение, затем по инерции влетел в патрульную автомашину, в салоне которой находились двое сотрудников полиции", — говорится в пресс-релизе департамента.
По данным пресс-службы, в результате аварии 42-летний старший лейтенант полиции от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончался до приезда скорой помощи. Его коллега, сержант полиции, в крайне тяжелом состоянии доставлен в ближайшую больницу города.
Водитель BMW, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взят под стражу. По данному факту начато досудебное расследование.
В Казахстане подтверждено более 8,3 тысячи случаев заражения коронавирусом, 35 из них — с летальным исходом.