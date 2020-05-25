Форум "Здоровье нации" перенесут на ноябрь из-за коронавируса

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Форум "Здоровье нации – основа процветания России", который должен был состояться в июле этого года, будет перенесен на ноябрь из-за пандемии коронавируса, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" академик РАН Лео Бокерия.
Всероссийский форум "Здоровье нации – основа процветания России" должен был состояться 14-16 июля.
"Отменять мы его не будем… Форум действительно имеет всероссийское значение, приезжает очень много людей с потрясающими проектами. Мне очень нравится этот форум, всегда с нетерпением жду его. Результаты после этого внедряются повсеместно, поэтому я очень надеюсь, что во второй половине ноября он состоится. Я буду просить, чтобы нам помогли в организации", - сказал Бокерия в интервью РИА Новости.
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