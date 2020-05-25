Форум "Здоровье нации" перенесут на ноябрь из-за коронавируса

"Отменять мы его не будем… Форум действительно имеет всероссийское значение, приезжает очень много людей с потрясающими проектами. Мне очень нравится этот форум, всегда с нетерпением жду его. Результаты после этого внедряются повсеместно, поэтому я очень надеюсь, что во второй половине ноября он состоится. Я буду просить, чтобы нам помогли в организации", - сказал Бокерия в интервью РИА Новости.