"Умный город" пополнился новой разработкой, предотвращающей пожары

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Тюмени создали цифровую систему, которая поможет контролировать исправность пожарных систем в городе и на специализированных станциях. Ее уже внедрили в 20 зданиях области в пилотном режиме.
Ученые из регионального технопарка подготовили интеллектуальную карту, которая "запоминает" сроки эксплуатации и техническое состояние оборудования — огнетушителей, пожарных лестниц, сигнализаций и другого оборудования.
Разработка уникальна для России и пока не имеет аналогов. Противопожарный цифровой двойник внесен в банк решений "Умный город", сообщили на сайте Минстроя.
На карте можно указать все элементы, их расположение и характеристики, а "умный" двойник расскажет о каждом из них по индивидуальному QR-коду. При необходимости цифровая система напомнит о том, что исправность противопожарного элемента надо проверить или заменить его. И для этого не потребуется долгой процедуры с заполнением бумаг.
Владельцы зданий могут бесплатно испытать возможности цифрового двойника. Его эффективность разработчики оценят осенью 2020 года, тогда и будет принято решение о массовом применении.