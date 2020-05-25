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Хорошие новости
2020-05-25T10:42
https://ria.ru/20200525/1571924422.html
"Умный город" пополнился новой разработкой, предотвращающей пожары
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РИА Новости

"Умный город" пополнился новой разработкой, предотвращающей пожары

08:00 25.05.2020 (обновлено: 10:42 25.05.2020)
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© РИА Новости / Антон БалашовОгнетушители в торговом центре
Огнетушители в торговом центре
© РИА Новости / Антон Балашов
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Тюмени создали цифровую систему, которая поможет контролировать исправность пожарных систем в городе и на специализированных станциях. Ее уже внедрили в 20 зданиях области в пилотном режиме.
Ученые из регионального технопарка подготовили интеллектуальную карту, которая "запоминает" сроки эксплуатации и техническое состояние оборудования — огнетушителей, пожарных лестниц, сигнализаций и другого оборудования.
Разработка уникальна для России и пока не имеет аналогов. Противопожарный цифровой двойник внесен в банк решений "Умный город", сообщили на сайте Минстроя.
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На карте можно указать все элементы, их расположение и характеристики, а "умный" двойник расскажет о каждом из них по индивидуальному QR-коду. При необходимости цифровая система напомнит о том, что исправность противопожарного элемента надо проверить или заменить его. И для этого не потребуется долгой процедуры с заполнением бумаг.
Владельцы зданий могут бесплатно испытать возможности цифрового двойника. Его эффективность разработчики оценят осенью 2020 года, тогда и будет принято решение о массовом применении.
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Хорошие новостиХорошие новостиТюменьТехнологии
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