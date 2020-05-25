"Умный город" пополнился новой разработкой, предотвращающей пожары

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Тюмени создали цифровую систему, которая поможет контролировать исправность пожарных систем в городе и на специализированных станциях. Ее уже внедрили в 20 зданиях области в пилотном режиме.

На карте можно указать все элементы, их расположение и характеристики, а "умный" двойник расскажет о каждом из них по индивидуальному QR-коду. При необходимости цифровая система напомнит о том, что исправность противопожарного элемента надо проверить или заменить его. И для этого не потребуется долгой процедуры с заполнением бумаг.