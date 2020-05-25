Невозможно смотреть без слез: лучший детский хор России на самоизоляции

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Галина Нилова. Воскресный концерт "Весны" в Большом зале Московской консерватории пришлось отменить из-за пандемии. Сейчас дети поют онлайн — и это впечатляет! Ученики репетируют, разучивают и записывают новые произведения. Как работают педагоги на карантине, почему специалисты считают этот коллектив лучшим хором России, каким образом дети получают Гран-при на европейских конкурсах самого высокого уровня и за что все "веснушки" так любят своего основателя — Александра Сергеевича Пономарева — в материале РИА Новости.

Хор в зуме

"Несмотря на пандемию, мы стараемся изо всех сил, чтобы у детей сохранялось ощущение погруженности в музыку. Коллективное пение невозможно в полной мере осуществить дистанционно, поэтому пришлось всем педагогам перестроиться", — рассказывает худрук и дирижер детского хора "Весна" имени А. С. Пономарева Надежда Аверина.

Как проходят занятия? "Я что-то объясняю, показываю, затем играю, или мы включаем фонограмму, или играет наш концертмейстер. И дети онлайн с выключенными микрофонами пытаются петь, и я вижу только их лица — видно, что поют они с удовольствием, — объясняет руководитель. — Далее ребята присылают свои записи, и мы слушаем, как у них все это получалось".

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На День Победы хор вместе с выпускниками, традиционно участвующими в отчетных и юбилейных концертах, исполнил "Вечер на рейде". Каждый записал свою партию, слушая только аккомпанемент, а затем все голоса свели в общее поздравление.

На изоляции старший хор доучил произведения, которые планировал спеть на заключительном концерте в консерватории. Это новое сочинение Ефрема Подгайца трехчастный цикл "Весенние надежды" на стихи французских поэтов в переводе на русский язык и два хора питерского композитора Сергея Екимова на стихи-молитвы армянского поэта XI века Григора Нарекаци.

И — безусловный хит — "Веники": это надо видеть и слышать.

По словам Надежды Авериной, в изоляции больше обычного времени уделялось текстам. Преподавателям важно, чтобы ребята хорошо понимали, о чем они поют. В результате дети не просто произносят слова, а глубоко проникают в смысл, исполнение становится более живым и выразительным. К концу мая ученики освоили оба этих сочинения. А для "поднятия духа" пели любимую обработку русской народной песни "Веники".

День рождения на карантине

Из-за пандемии коронавируса 55-летие коллектива, к которому все долго готовились, также пришлось отмечать порознь. Весной 1965 года состоялось первое выступление детского кружка, организованного недавно вернувшимся из армии студентом музыкального училища Александром Пономаревым. Тогда подготовили серьезную программу, и 31 марта в конкурсе хоров Бабушкинского района Москвы "Музыкальная весна" новый коллектив занял первое место. Уже в сентябре кружок превратился в студию, а затем и в настоящую хоровую школу.

В юбилейном году "веснушки" все равно устроили праздничную встречу онлайн старшего хора со всеми педагогами и сотрудниками, посылали друг другу пожелания, открытки, записи, стихи и рисунки.

© предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева Поздравление с юбилеем детского хора "Весна" 1 из 4 Поздравление с юбилеем детского хора "Весна" © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева Музыкальная птичка, которую придумал основатель хора Александр Сергеевич Пономарев 2 из 4 Музыкальная птичка, которую придумал основатель хора Александр Сергеевич Пономарев © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева Поздравление "Весны" с 55-летием от композитора Ефрема Подгайца 3 из 4 Поздравление "Весны" с 55-летием от композитора Ефрема Подгайца © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева Выпускники в костюмах разных лет поздравляют хор "Весна" с 50-летним юбилеем (31 марта 2015 года) 4 из 4 Выпускники в костюмах разных лет поздравляют хор "Весна" с 50-летним юбилеем (31 марта 2015 года) © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева 1 из 4 Поздравление с юбилеем детского хора "Весна" © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева 2 из 4 Музыкальная птичка, которую придумал основатель хора Александр Сергеевич Пономарев © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева 3 из 4 Поздравление "Весны" с 55-летием от композитора Ефрема Подгайца © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева 4 из 4 Выпускники в костюмах разных лет поздравляют хор "Весна" с 50-летним юбилеем (31 марта 2015 года) © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева

"Это заложил в нас еще Александр Сергеевич: мы должны жить и развиваться, учить наших детей, с любовью, по-настоящему, и тогда будет все получаться, несмотря ни на какие пандемии", — уверена руководитель хора.

Александр Сергеевич

Для Пономарева, которого не стало восемь лет назад, "Весна" была делом жизни. "Яркий, разносторонне одаренный, абсолютно искренний, он делился со всеми знанием, теплом и радостью от ощущения жизни. Педагогическая работа была для него необычайно естественна. Отношения с детьми — всегда сотворчество, содружество, он был с ними на равных, мог перевоплощаться, хохмить, не боялся быть смешным", — вспоминает Надежда Аверина.

© предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева Педагоги хора "Весна" в органном зале школы, за роялем композитор Ефрем Подгайц, около него основатель школы Александр Сергеевич Пономарев © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева Педагоги хора "Весна" в органном зале школы, за роялем композитор Ефрем Подгайц, около него основатель школы Александр Сергеевич Пономарев

Ему удалось создать атмосферу, в которой дети чувствовали, с одной стороны, свободу, с другой — ответственность за свои поступки и за ближнего. Александр Сергеевич ввел систему самоорганизации, при которой у каждого ребенка был свой участок работы. Так, например, в старшем хоре у ребят появлялись подшефные из числа новеньких, которым они помогали учить партии.

© предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева Репетиция старшего хора "Весна" в органном зале школы 1 из 5 Репетиция старшего хора "Весна" в органном зале школы © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева Дошкольники на занятии по сольфеджио в хоровой школе "Весна" 2 из 5 Дошкольники на занятии по сольфеджио в хоровой школе "Весна" © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева Заседание Совета хора в комнате старшего хора "Весна" 3 из 5 Заседание Совета хора в комнате старшего хора "Весна" © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева Открытие нового учебного сезона в сентябре 2019 года во дворе около школы "Весна" 4 из 5 Открытие нового учебного сезона в сентябре 2019 года во дворе около школы "Весна" © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева Педагоги детского хора "Весна" в школьном музее 5 из 5 Педагоги детского хора "Весна" в школьном музее © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева 1 из 5 Репетиция старшего хора "Весна" в органном зале школы © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева 2 из 5 Дошкольники на занятии по сольфеджио в хоровой школе "Весна" © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева 3 из 5 Заседание Совета хора в комнате старшего хора "Весна" © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева 4 из 5 Открытие нового учебного сезона в сентябре 2019 года во дворе около школы "Весна" © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева 5 из 5 Педагоги детского хора "Весна" в школьном музее © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева

"Если в хоре нет личностей, получится безликий коллектив. Становлению этой личности он уделял первостепенное значение", — отмечает Аверина, которая в детстве тоже пела в "Весне" (сейчас Надежда Владимировна — профессор Московской консерватории, кандидат искусствоведения).

"Веснушки"

Большая часть педагогов "Весны" — бывшие хористы. Преподаватель фортепиано Мария Орлова еще в школе поняла, что хочет заниматься музыкой дальше: "Как только у меня появилась возможность вернуться в свой дом, где я провела большую часть жизни, я постаралась это сделать".

© предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева Репетиция старшего хора "Весна" с участием выпускников © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева Репетиция старшего хора "Весна" с участием выпускников

"Я всегда считала, что "Весна" — это самое прекрасное, что только может быть на свете. Все хормейстеры и педагоги были для меня главным ориентиром и примером настоящего профессионализма", — рассказывает Александра Валова, руководитель дошкольного хора "Ручеек".

© предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева Выступление младшего хора "Первоцвет" в органном зале школы "Весна" © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева Выступление младшего хора "Первоцвет" в органном зале школы "Весна"

За девять лет учебы вне стен школы она окончательно убедилась: "Весна" — удивительное место, настоящее. "Здесь нет формализма, а только абсолютная любовь к музыке и стремление к лучшему. Это — моя семья", — признается педагог.

Гран-при Европы

Самой значимой победой коллектива последних лет был Гран-при Европы в 2017 году. Европейская хоровая ассоциация ежегодно проводит шесть конкурсов (в Испании, Италии, Венгрии, Словении, Франции и Болгарии), и через год их победители соревнуются между собой. "Весна" стала абсолютным победителем в Дебрецене в Венгрии в 2016-м и получила право выступить в главном хоровом состязании Европы в испанской Толосе в 2017 году.

© предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева Репетиция старшего хора "Весна" во Дворце каталонской музыки в Барселоне © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева Репетиция старшего хора "Весна" во Дворце каталонской музыки в Барселоне

На этом смотре "Весна" была единственным детским хором, и юные россияне победили взрослых, получив Гран-при во второй раз в своей истории (первый — в 2000 году под руководством Пономарева).

По условиям конкурса победитель едет в тур по югу Франции, и "Весна" в 2019-м дала пять концертов в разных городах Прованса. Все они проходили в католических соборах, хор исполнял духовную музыку русских и зарубежных композиторов и светские хоровые сочинения.

© предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева Выступление старшего хора "Весна" в кафедральном соборе в Везон-ла-Ромене во Франции в 2019 году © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева Выступление старшего хора "Весна" в кафедральном соборе в Везон-ла-Ромене во Франции в 2019 году

В 2018 году "Весна" дала несколько концертов и мастер-классов в Гонконге как хор-образец на международном фестивале-конкурсе.

Для коллектива каждые гастроли — повод узнать что-то новое. В мае 2019 года россиян пригласили выступить в кафедральном соборе Берлина. Дети много гуляли, слушали концерт в филармонии, где когда-то дирижировал Герберт фон Караян.

"Хор растет в этих поездках, от концерта к концерту ученики поют все лучше, они "припеваются", публика их вдохновляет", — подчеркивает Надежда Аверина.

По условиям конкурса Гран-при Европы, после победы "Весна" не могла два года принимать участие в состязаниях Европейской хоровой ассоциации. Решено было попробовать силы в Евровидении для хоров в 2019 году, проходившем во Дворце каталонской музыки в Барселоне. Коллектив прошел в финал и занял первое место в детско-юношеской категории.

© предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева Хор "Весна" и его выпускники поют песню "По зеленым холмам океана" в концертном зале "Зарядье" 18 января 2019 года 1 из 3 Хор "Весна" и его выпускники поют песню "По зеленым холмам океана" в концертном зале "Зарядье" 18 января 2019 года © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева Старший хор "Весна" исполняет русскую народную песню "На горе-то калина" в концертном зале "Зарядье" 18 января 2019 года 2 из 3 Старший хор "Весна" исполняет русскую народную песню "На горе-то калина" в концертном зале "Зарядье" 18 января 2019 года © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева Фотография старшего хора "Весна" для афиши концертов в Гонконге 3 из 3 Фотография старшего хора "Весна" для афиши концертов в Гонконге © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева 1 из 3 Хор "Весна" и его выпускники поют песню "По зеленым холмам океана" в концертном зале "Зарядье" 18 января 2019 года © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева 2 из 3 Старший хор "Весна" исполняет русскую народную песню "На горе-то калина" в концертном зале "Зарядье" 18 января 2019 года © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева 3 из 3 Фотография старшего хора "Весна" для афиши концертов в Гонконге © предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева

Лучший детский хор

Как "Весне" удается многие годы держать высокую планку, каждый раз набирая обыкновенных детей из окрестных домов? Нынешний дирижер уверена: дело в многолетних традициях профессионального и вместе с тем трепетного воспитания детей в школе, в очень разнообразном репертуаре на основе классических шедевров.