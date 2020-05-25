Невозможно смотреть без слез: лучший детский хор России на самоизоляции

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Галина Нилова. Воскресный концерт "Весны" в Большом зале Московской консерватории пришлось отменить из-за пандемии. Сейчас дети поют онлайн — и это впечатляет! Ученики репетируют, разучивают и записывают новые произведения. Как работают педагоги на карантине, почему специалисты считают этот коллектив лучшим хором России, каким образом дети получают Гран-при на европейских конкурсах самого высокого уровня и за что все "веснушки" так любят своего основателя — Александра Сергеевича Пономарева — в материале РИА Новости.
Хор в зуме
"Несмотря на пандемию, мы стараемся изо всех сил, чтобы у детей сохранялось ощущение погруженности в музыку. Коллективное пение невозможно в полной мере осуществить дистанционно, поэтому пришлось всем педагогам перестроиться", — рассказывает худрук и дирижер детского хора "Весна" имени А. С. Пономарева Надежда Аверина.
Как проходят занятия? "Я что-то объясняю, показываю, затем играю, или мы включаем фонограмму, или играет наш концертмейстер. И дети онлайн с выключенными микрофонами пытаются петь, и я вижу только их лица — видно, что поют они с удовольствием, — объясняет руководитель. — Далее ребята присылают свои записи, и мы слушаем, как у них все это получалось".
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На День Победы хор вместе с выпускниками, традиционно участвующими в отчетных и юбилейных концертах, исполнил "Вечер на рейде". Каждый записал свою партию, слушая только аккомпанемент, а затем все голоса свели в общее поздравление.
На изоляции старший хор доучил произведения, которые планировал спеть на заключительном концерте в консерватории. Это новое сочинение Ефрема Подгайца трехчастный цикл "Весенние надежды" на стихи французских поэтов в переводе на русский язык и два хора питерского композитора Сергея Екимова на стихи-молитвы армянского поэта XI века Григора Нарекаци.
И — безусловный хит — "Веники": это надо видеть и слышать.
По словам Надежды Авериной, в изоляции больше обычного времени уделялось текстам. Преподавателям важно, чтобы ребята хорошо понимали, о чем они поют. В результате дети не просто произносят слова, а глубоко проникают в смысл, исполнение становится более живым и выразительным. К концу мая ученики освоили оба этих сочинения. А для "поднятия духа" пели любимую обработку русской народной песни "Веники".
День рождения на карантине
Из-за пандемии коронавируса 55-летие коллектива, к которому все долго готовились, также пришлось отмечать порознь. Весной 1965 года состоялось первое выступление детского кружка, организованного недавно вернувшимся из армии студентом музыкального училища Александром Пономаревым. Тогда подготовили серьезную программу, и 31 марта в конкурсе хоров Бабушкинского района Москвы "Музыкальная весна" новый коллектив занял первое место. Уже в сентябре кружок превратился в студию, а затем и в настоящую хоровую школу.
В юбилейном году "веснушки" все равно устроили праздничную встречу онлайн старшего хора со всеми педагогами и сотрудниками, посылали друг другу пожелания, открытки, записи, стихи и рисунки.
"Это заложил в нас еще Александр Сергеевич: мы должны жить и развиваться, учить наших детей, с любовью, по-настоящему, и тогда будет все получаться, несмотря ни на какие пандемии", — уверена руководитель хора.
Александр Сергеевич
Для Пономарева, которого не стало восемь лет назад, "Весна" была делом жизни. "Яркий, разносторонне одаренный, абсолютно искренний, он делился со всеми знанием, теплом и радостью от ощущения жизни. Педагогическая работа была для него необычайно естественна. Отношения с детьми — всегда сотворчество, содружество, он был с ними на равных, мог перевоплощаться, хохмить, не боялся быть смешным", — вспоминает Надежда Аверина.
Педагоги хора "Весна" в органном зале школы, за роялем композитор Ефрем Подгайц, около него основатель школы Александр Сергеевич Пономарев
Ему удалось создать атмосферу, в которой дети чувствовали, с одной стороны, свободу, с другой — ответственность за свои поступки и за ближнего. Александр Сергеевич ввел систему самоорганизации, при которой у каждого ребенка был свой участок работы. Так, например, в старшем хоре у ребят появлялись подшефные из числа новеньких, которым они помогали учить партии.
"Если в хоре нет личностей, получится безликий коллектив. Становлению этой личности он уделял первостепенное значение", — отмечает Аверина, которая в детстве тоже пела в "Весне" (сейчас Надежда Владимировна — профессор Московской консерватории, кандидат искусствоведения).
"Веснушки"
Большая часть педагогов "Весны" — бывшие хористы. Преподаватель фортепиано Мария Орлова еще в школе поняла, что хочет заниматься музыкой дальше: "Как только у меня появилась возможность вернуться в свой дом, где я провела большую часть жизни, я постаралась это сделать".
Репетиция старшего хора "Весна" с участием выпускников
"Я всегда считала, что "Весна" — это самое прекрасное, что только может быть на свете. Все хормейстеры и педагоги были для меня главным ориентиром и примером настоящего профессионализма", — рассказывает Александра Валова, руководитель дошкольного хора "Ручеек".
Выступление младшего хора "Первоцвет" в органном зале школы "Весна"
За девять лет учебы вне стен школы она окончательно убедилась: "Весна" — удивительное место, настоящее. "Здесь нет формализма, а только абсолютная любовь к музыке и стремление к лучшему. Это — моя семья", — признается педагог.
Гран-при Европы
Самой значимой победой коллектива последних лет был Гран-при Европы в 2017 году. Европейская хоровая ассоциация ежегодно проводит шесть конкурсов (в Испании, Италии, Венгрии, Словении, Франции и Болгарии), и через год их победители соревнуются между собой. "Весна" стала абсолютным победителем в Дебрецене в Венгрии в 2016-м и получила право выступить в главном хоровом состязании Европы в испанской Толосе в 2017 году.
Репетиция старшего хора "Весна" во Дворце каталонской музыки в Барселоне
На этом смотре "Весна" была единственным детским хором, и юные россияне победили взрослых, получив Гран-при во второй раз в своей истории (первый — в 2000 году под руководством Пономарева).
По условиям конкурса победитель едет в тур по югу Франции, и "Весна" в 2019-м дала пять концертов в разных городах Прованса. Все они проходили в католических соборах, хор исполнял духовную музыку русских и зарубежных композиторов и светские хоровые сочинения.
Выступление старшего хора "Весна" в кафедральном соборе в Везон-ла-Ромене во Франции в 2019 году
В 2018 году "Весна" дала несколько концертов и мастер-классов в Гонконге как хор-образец на международном фестивале-конкурсе.
Для коллектива каждые гастроли — повод узнать что-то новое. В мае 2019 года россиян пригласили выступить в кафедральном соборе Берлина. Дети много гуляли, слушали концерт в филармонии, где когда-то дирижировал Герберт фон Караян.
"Хор растет в этих поездках, от концерта к концерту ученики поют все лучше, они "припеваются", публика их вдохновляет", — подчеркивает Надежда Аверина.
По условиям конкурса Гран-при Европы, после победы "Весна" не могла два года принимать участие в состязаниях Европейской хоровой ассоциации. Решено было попробовать силы в Евровидении для хоров в 2019 году, проходившем во Дворце каталонской музыки в Барселоне. Коллектив прошел в финал и занял первое место в детско-юношеской категории.
Как "Весне" удается многие годы держать высокую планку, каждый раз набирая обыкновенных детей из окрестных домов? Нынешний дирижер уверена: дело в многолетних традициях профессионального и вместе с тем трепетного воспитания детей в школе, в очень разнообразном репертуаре на основе классических шедевров.
"Благодаря системе обучения Александра Пономарева, дети исполняют сложные партитуры. И делают это с такой любовью, мастерством и душевной отдачей, что это производит очень большое впечатление на слушателей", — поясняет руководитель хора.
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