Господдержка семей с детьми: антикризисные меры

В связи с пандемией коронавирусной инфекции в России появились две новые детские выплаты. Если ребёнку до трех лет, семья с апреля по июнь будет получать по пять тысяч рублей в месяц. Для возрастной группы от трех до 16 лет предусмотрена единоразовая выплата в размере 10 тысяч рублей.
Кроме того, малообеспеченным родителям начнут перечислять пособие на детей от трех до семи лет на месяц раньше — не с июля 2020 года, как изначально планировалось, а с июня. Подробнее об этих выплатах — в инфографике Ria.ru.