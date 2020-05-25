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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T15:03
https://ria.ru/20200525/1571749393.html
Господдержка семей с детьми: антикризисные меры
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571949485_1:0:1000:562_1036x0_80_0_0_972443f577506a58a07f18580daa2c90.png
РИА Новости

Господдержка семей с детьми: антикризисные меры

15:03 25.05.2020
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В связи с пандемией коронавирусной инфекции в России появились две новые детские выплаты. Если ребёнку до трех лет, семья с апреля по июнь будет получать по пять тысяч рублей в месяц. Для возрастной группы от трех до 16 лет предусмотрена единоразовая выплата в размере 10 тысяч рублей.
Кроме того, малообеспеченным родителям начнут перечислять пособие на детей от трех до семи лет на месяц раньше — не с июля 2020 года, как изначально планировалось, а с июня. Подробнее об этих выплатах — в инфографике Ria.ru.
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