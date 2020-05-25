Господдержка семей с детьми: антикризисные меры

В связи с пандемией коронавирусной инфекции в России появились две новые детские выплаты. Если ребёнку до трех лет, семья с апреля по июнь будет получать по пять тысяч рублей в месяц. Для возрастной группы от трех до 16 лет предусмотрена единоразовая выплата в размере 10 тысяч рублей.