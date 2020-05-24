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2020-05-24T22:14
https://ria.ru/20200524/1571925907.html
Лукашенко хочет обсудить с Си Цзиньпином сотрудничество в ракетостроении
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РИА Новости

Лукашенко хочет обсудить с Си Цзиньпином сотрудничество в ракетостроении

22:14 24.05.2020
3419
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с китайским лидером Си Цзиньпином сотрудничество стран в ракетостроении.
В пятницу, 22 мая, Лукашенко посетил опытно-испытательный участок научно-производственного общества с ограниченной ответственностью "ОКБ ТСП" под Минском, где ему в том числе было доложено о развитии ракетостроения в стране. Главе белорусского государства рассказали, что сейчас в стране освоена сборка китайских ракет, идет разработка собственного вооружения, способного поражать цели на дальности до 300 километров. Лукашенко поставил задачу разработать свою ракету, и разработчики заверили президента, что к сентябрю должен появиться первый опытный образец "трехсотки". Президент также отмечал, что Белоруссии повезло договориться с китайцами о сотрудничестве при разработке и испытаниях белорусской РСЗО "Полонез" и ракеты к ней, "но дальше зависимости этой (внешней – ред.) быть не должно".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 03:53
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Согласно показанному в воскресенье сюжету телеканала ОНТ, председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Роман Головченко, докладывая президенту о создании собственной ракеты с дальностью до 300 километров, отметил, что "китайские товарищи, когда начали понимать, что у нас что-то получается и мы снижаем уровень зависимости от них, в том числе в закупке элементов, начали такие восточные хитрости".
"Давайте тогда или на моем уровне каким-то образом в ближайшее время переговорим – я с Си Цзиньпином готов переговорить на эту тему. Не думаю, что это будет большой проблемой", - ответил Лукашенко.
При этом он заявил, что понимает отчасти китайскую сторону. "Конечно, и вы, и они бизнесмены. Они где-то пытаются отжать. Но есть же и другие рычаги", - сказал президент.
Как было отмечено в сюжете телеканала, Лукашенко пояснил, что винить китайцев незачем: передовые разработки любой сверхдержавы находятся под грифом "совершенно секретно", но белорусские конструкторы прошли путь от починки техники до создания собственных образцов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
22 мая, 16:47
Источник прокомментировал заявления Лукашенко по испытанию ракет
В минувшую пятницу белорусский лидер также говорил, что Россия мало того что не согласилась с белорусами совместно ракету сделать, так и полигон для испытаний не предоставляет. Вместе с тем информированный российский источник заявил РИА Новости, что у России нет полигонов для испытания ракеты дальностью 300 километров, для этого арендуются полигоны в Казахстане.
Ранее Лукашенко уже заявлял, что Минск развивает ВТС с Китаем из-за трудностей, которые возникают с закупкой комплектующих для вооружений в России. Глава белорусского МИД Владимир Макей отмечал, что Минск благодарен Пекину за помощь в создании ракетных комплексов с дальностью до 300 километров - реактивных систем залпового огня "Полонез", которые "существенно укрепили военную безопасность" Белоруссии. В конце сентября прошлого года Лукашенко заявил, что предложит украинскому коллеге Владимиру Зеленскому реализовать совместные проекты в сфере ракетостроения. По его словам, Минск сам начал создавать новую ракету, однако в Белоруссии не хватает компетенций, опытных людей.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
22 мая, 13:03
"Нанесут урон" неприятелю. Белоруссия будет развивать производство ракет
114811323
Обсудить 8
Владимир МакейАлександр ЛукашенкоСи ЦзиньпинКитайМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Может быть, лучше обсудить это сотрудничество с КНДР? У них явно более эффективные ракеты: падают недалеко, в океан, а паника -- на полмира.
24 мая, 22:21
Лилиана Жеманная
690000
Главное в этой новости ,,Лукашенко заявил'', а не сделал. Все эти заявления адресованы России. Серьезная отрасль ракетостроения требует больших капиталовложений и долговременной государственной стратегии. А что есть у Белоруссии? Долги, разруха и вот такой вот демагог.
24 мая, 22:42
TTut_en
1410000
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