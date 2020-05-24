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2020-05-24T06:05
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Валерия ответила на критику Пригожина за его слова о положении артистов
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РИА Новости

Валерия ответила на критику Пригожина за его слова о положении артистов

06:05 24.05.2020
65773
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПевица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Певица Валерия в комментариях к одной из публикаций в инстаграме ответила на критику слов ее мужа Иосифа Пригожина о "чудовищном" положении артистов.
Ранее Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды сейчас практически бедствуют, так как лишились возможности зарабатывать. Высказывания продюсера привлекли внимание музыканта Сергея Шнурова, который написал шутливое стихотворение, в котором, в частности, с иронией призвал помочь Пригожину "кто чем может на еду" и пообещал прислать ему сосиски.
Один из подписчиков Валерии вторил Шнурову и язвительно спросил ее адрес, чтобы прислать ей еду.
"Там Шнур говорил вы бедствуете! Куда сосисок выслать? Адресок черкните!" — написал @slavikonlayn.
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Лоза резко ответил на жалобу Пригожина на "чудовищное положение" артистов
Певица возразила, что у селебрити есть средства к существованию, однако неизвестным артистам приходится тяжко.
"Ну Шнуру точно с его партийными гонорарами поддержка не нужна, а музыкантам, художникам, актерам по всей огромной стране (селебрити сами продержатся) очень бы не помешала. Не все артисты — звезды, и они действительно голодают", — ответила Валерия.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияМузыкаШоу-бизнесИосиф ПригожинВалерия (Алла Перфилова)Шнур (Сергей Шнуров)деньги
Популярные комментарии
Пусть идут работать, улицы подметать, полы мыть и другие работы выполнять, где требуются рабочие руки. А без их искусства мы обойдемся и даже ни одного дня горевать не будем.
24 мая, 07:40
vvik0960
8000001
Если женщина говорит за мужчину, в мужской перепалке. Под сомнением один из мужчин, мужчина ли?
24 мая, 07:38
АЕАлексей Евменов
4910001
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