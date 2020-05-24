Валерия ответила на критику Пригожина за его слова о положении артистов

Один из подписчиков Валерии вторил Шнурову и язвительно спросил ее адрес, чтобы прислать ей еду.

Певица возразила, что у селебрити есть средства к существованию, однако неизвестным артистам приходится тяжко.

"Ну Шнуру точно с его партийными гонорарами поддержка не нужна, а музыкантам, художникам, актерам по всей огромной стране (селебрити сами продержатся) очень бы не помешала. Не все артисты — звезды, и они действительно голодают", — ответила Валерия.