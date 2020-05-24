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2020-05-24T06:45
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В Венесуэлу прибыло первое иранское судно с топливом
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РИА Новости

В Венесуэлу прибыло первое иранское судно с топливом

04:40 24.05.2020 (обновлено: 06:45 24.05.2020)
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© РИА Новости / Олег Иванов / Перейти в фотобанкПорт Ла Гуайра. Каракас. Венесуэла. Архивное фото
Порт Ла Гуайра. Каракас. Венесуэла. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Иванов
Перейти в фотобанк
Порт Ла Гуайра. Каракас. Венесуэла. Архивное фото
КАРАКАС, 24 мая — РИА Новости. Первый из пяти иранских кораблей с топливом прибыл в Венесуэлу, сообщило посольство страны в Каракасе.
"Сегодня, как никогда, узы дружбы и братства между Ираном и Венесуэлой прочны и глубоки. Первый танкер прибыл. Спасибо Вооруженным силам за сопровождение. Да здравствует дружба между Ираном и Венесуэлой", — сообщило посольство в Twitter.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций против Ирана, чтобы заблокировать экспорт иранской нефти в Венесуэлу. После того как пять иранских танкеров отправились в Венесуэлу, рассматривается вопрос о санкциях против экипажей танкеров или конфискации этих танкеров в случае дозаправки в портах третьих стран.
Президент Ирана Хасан Роухани пообещал США "проблемы", если иранские танкеры, в том числе идущие в Венесуэлу, столкнутся с трудностями из-за действий Вашингтона.
Сотрудник венесуэльского спецназа на побережье в Макуто
Вчера, 02:56
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ВенесуэлаИранСШАВ мире
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