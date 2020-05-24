В Раде заявили, что причиной гибели депутата стало убийство

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады из группы "Доверие" Сергей Шахов заявил, что не верит в версию самоубийства его коллеги Валерия Давиденко, пишет издание "Страна.ua".
Ранее украинские СМИ сообщили, что Давиденко нашли мертвым в собственном офисе в Киеве. Эту информацию подтвердил замглавы МВД Антон Геращенко. Правоохранители проверят все возможные версии случившегося, в том числе убийство, суицид и инсценировку. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Умышленное убийство".
Шахов рассказал, что у Давиденко не было склонностей к суициду. По его словам, парламентарий был очень жизнерадостным, с юмором относился ко всему, очень любил свою жену и детей и "просто не мог" покончить с собой.
"Это явно убийство. Виделся с ним последний раз на заседании Рады, 20 марта. Он был, как и всегда, в хорошем настроении", — отметил Шахов.
Депутат Рады признался, что шокирован смертью Давиденко. При этом он пока не знает, где и когда будет прощание и похороны.
Валерия Давиденко избрали в украинский парламент по 208-му округу в Черниговской области. Он был самовыдвиженцем и членом депутатской группы "Доверие".