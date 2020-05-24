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В Раде заявили, что причиной гибели депутата стало убийство
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РИА Новости

В Раде заявили, что причиной гибели депутата стало убийство

01:40 24.05.2020 (обновлено: 01:42 24.05.2020)
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© Фото : аккаунт Валерия Давиденко в сети FacebookНародный депутат Украины Валерий Давиденко
Народный депутат Украины Валерий Давиденко
© Фото : аккаунт Валерия Давиденко в сети Facebook
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады из группы "Доверие" Сергей Шахов заявил, что не верит в версию самоубийства его коллеги Валерия Давиденко, пишет издание "Страна.ua".
Ранее украинские СМИ сообщили, что Давиденко нашли мертвым в собственном офисе в Киеве. Эту информацию подтвердил замглавы МВД Антон Геращенко. Правоохранители проверят все возможные версии случившегося, в том числе убийство, суицид и инсценировку. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Умышленное убийство".
Шахов рассказал, что у Давиденко не было склонностей к суициду. По его словам, парламентарий был очень жизнерадостным, с юмором относился ко всему, очень любил свою жену и детей и "просто не мог" покончить с собой.

"Это явно убийство. Виделся с ним последний раз на заседании Рады, 20 марта. Он был, как и всегда, в хорошем настроении", — отметил Шахов.

Депутат Рады признался, что шокирован смертью Давиденко. При этом он пока не знает, где и когда будет прощание и похороны.
Валерия Давиденко избрали в украинский парламент по 208-му округу в Черниговской области. Он был самовыдвиженцем и членом депутатской группы "Доверие".
Народный депутат Украины Валерий Давиденко
Вчера, 21:51
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Валерий ДавиденкоСитуация на УкраинеСергей ШаховАнтон ГеращенкоВерховная Рада УкраиныЧерниговская областьКиевУкраинаВ мире
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