Депутата Рады нашли мертвым в своем офисе

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости. Депутата Верховной рады от группы "Доверие" Валерия Давиденко нашли мертвым в собственном офисе в Киеве, сообщили украинские СМИ.
Замглавы МВД Антон Геращенко подтвердил "РБК-Украина" эту информацию. По его словам, правоохранители проверят все возможные версии случившегося, в том числе убийство, суицид и инсценировку.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Умышленное убийство". На месте работают специалисты.
Как рассказал позднее советник главы МВД Зорян Шкиряк, приоритетной версией правоохранители считают самоубийство.
Первым о его смерти сообщил парламентарий от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива на странице в Facebook.
По информации издания "Страна.ua", тело политика нашли в помещении по улице Большая Васильковская, 4.
Валерия Давиденко избрали в украинский парламент по 208-му округу в Черниговской области. Он был самовыдвиженцем и членом депутатской группы "Доверие".
Народный депутат Украины Валерий Давиденко