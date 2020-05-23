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Депутата Рады нашли мертвым в своем офисе
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РИА Новости

Депутата Рады нашли мертвым в своем офисе

20:01 23.05.2020 (обновлено: 02:26 24.05.2020)
45477
© Фото : аккаунт Валерия Давиденко в сети FacebookНародный депутат Украины Валерий Давиденко
Народный депутат Украины Валерий Давиденко
© Фото : аккаунт Валерия Давиденко в сети Facebook
Народный депутат Украины Валерий Давиденко. Архивное фото
КИЕВ, 23 мая — РИА Новости. Депутата Верховной рады от группы "Доверие" Валерия Давиденко нашли мертвым в собственном офисе в Киеве, сообщили украинские СМИ.
Замглавы МВД Антон Геращенко подтвердил "РБК-Украина" эту информацию. По его словам, правоохранители проверят все возможные версии случившегося, в том числе убийство, суицид и инсценировку.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Умышленное убийство". На месте работают специалисты.
Как рассказал позднее советник главы МВД Зорян Шкиряк, приоритетной версией правоохранители считают самоубийство.
Первым о его смерти сообщил парламентарий от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива на странице в Facebook.
По информации издания "Страна.ua", тело политика нашли в помещении по улице Большая Васильковская, 4.
Валерия Давиденко избрали в украинский парламент по 208-му округу в Черниговской области. Он был самовыдвиженцем и членом депутатской группы "Доверие".
© Фото : аккаунт Валерия Давиденко в сети FacebookНародный депутат Украины Валерий Давиденко
Народный депутат Украины Валерий Давиденко
© Фото : аккаунт Валерия Давиденко в сети Facebook
Народный депутат Украины Валерий Давиденко
526634721760
Обсудить 19
Валерий ДавиденкоСитуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныМВД УкраиныВ мире
Популярные комментарии
Инсценировка 😆
23 мая, 20:21
aolpsm1 Енотова Варя
72242111
Политика дело тёмное. А в Украине, смертельно опасное.
23 мая, 21:12
Арсений Новиков
4310101
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