Адвокат Лолиты заявил в полицию на ее бывшего мужа

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Адвокат певицы Лолиты Сергей Жорин подал заявление в полицию на бывшего мужа артистки Дмитрия Иванова. Об этом юрист заявил в интервью "СтарХиту".
По информации издания, Иванов "недвусмысленно намекнул", что к инциденту причастен адвокат его бывшей жены. Такое заявление юрист расценил как клевету. Однако позже, поясняет журнал, экс-муж Лолиты начал говорить, что случившееся с ним — несчастный случай.
"Сегодня я подал на Иванова заявление в полицию за клевету в свой адрес. За этим должна последовать проверка, в рамках которой, надеюсь, и выяснится, что с ним произошло на самом деле", — сказал Жорин.
Иванов официально развелся с Лолитой две недели назад, хотя супруги давно не жили вместе. Бракоразводный процесс затянулся из-за желания певицы признать брак фиктивным и лишить Иванова российского и израильского гражданства.