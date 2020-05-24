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2020-05-24T01:13
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Адвокат Лолиты заявил в полицию на ее бывшего мужа
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РИА Новости

Адвокат Лолиты заявил в полицию на ее бывшего мужа

01:13 24.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЛолита с бывшим мужем Дмитрием Ивановым
Лолита с бывшим мужем Дмитрием Ивановым
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Лолита с бывшим мужем Дмитрием Ивановым. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Адвокат певицы Лолиты Сергей Жорин подал заявление в полицию на бывшего мужа артистки Дмитрия Иванова. Об этом юрист заявил в интервью "СтарХиту".
В четверг в СМИ появилась информация, что экс-мужа Лолиты положили в больницу с травмами. Утверждалось, что врачи оценивали состояние Иванова как "удовлетворительное". Сам он заявил, что с ним все в порядке, и не стал комментировать сведения о госпитализации.
По информации издания, Иванов "недвусмысленно намекнул", что к инциденту причастен адвокат его бывшей жены. Такое заявление юрист расценил как клевету. Однако позже, поясняет журнал, экс-муж Лолиты начал говорить, что случившееся с ним — несчастный случай.
"Сегодня я подал на Иванова заявление в полицию за клевету в свой адрес. За этим должна последовать проверка, в рамках которой, надеюсь, и выяснится, что с ним произошло на самом деле", — сказал Жорин.
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Иванов официально развелся с Лолитой две недели назад, хотя супруги давно не жили вместе. Бракоразводный процесс затянулся из-за желания певицы признать брак фиктивным и лишить Иванова российского и израильского гражданства.
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РоссияШоу-бизнесДмитрий ИвановСергей ЖоринЛолита МилявскаяИзраиль
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