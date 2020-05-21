СМИ сообщили о госпитализации с травмами бывшего мужа Лолиты

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Бывший супруг певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов госпитализирован с многочисленными травмами, сообщает "Стархит".
На данный момент медики оценивают его состояние как "удовлетворительное", говорится в материале. В то же время его представитель сообщила газете, что он "с головой ушел в работу и тренировки и ближайшие несколько недель не планирует появляться на публике".
Иванов официально развелся с Лолитой только две недели назад, хотя супруги давно не жили вместе. Бракоразводный процесс затянулся на семь месяцев из-за желания супруги признать брак фиктивным и лишить его российского и израильского гражданства.
20 ноября 2019, 14:59КультураЛолита назвала свой пятый брак фиктивным