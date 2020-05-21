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2020-05-21T12:04
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СМИ сообщили о госпитализации с травмами бывшего мужа Лолиты
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РИА Новости

СМИ сообщили о госпитализации с травмами бывшего мужа Лолиты

12:02 21.05.2020 (обновлено: 12:04 21.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера спектакля "Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так"
Премьера спектакля Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Бывший супруг певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов госпитализирован с многочисленными травмами, сообщает "Стархит".
На данный момент медики оценивают его состояние как "удовлетворительное", говорится в материале. В то же время его представитель сообщила газете, что он "с головой ушел в работу и тренировки и ближайшие несколько недель не планирует появляться на публике".
Иванов официально развелся с Лолитой только две недели назад, хотя супруги давно не жили вместе. Бракоразводный процесс затянулся на семь месяцев из-за желания супруги признать брак фиктивным и лишить его российского и израильского гражданства.
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20 ноября 2019, 14:59Культура
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1327105440
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