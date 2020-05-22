Бывший муж Лолиты ответил на сообщения о госпитализации с травмами

Ранее издание "Стархит" сообщило , что его положили в больницу с травмами. Врачи, по информации журнала, оценили состояние Иванова как "удовлетворительное".

Сам экс-муж Лолиты заявил, что с ним все в порядке, а комментировать информацию о его госпитализации отказался.

"Все хорошо, я ничего не комментирую. Все в порядке", — сказал Иванов.