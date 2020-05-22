Бывший муж Лолиты ответил на сообщения о госпитализации с травмами

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Бывший муж певицы Лолиты Милявской фитнес-инструктор Дмитрий Иванов в беседе с "Пятым каналом" ответил на сообщения о его госпитализации.
Ранее издание "Стархит" сообщило, что его положили в больницу с травмами. Врачи, по информации журнала, оценили состояние Иванова как "удовлетворительное".
Сам экс-муж Лолиты заявил, что с ним все в порядке, а комментировать информацию о его госпитализации отказался.
"Все хорошо, я ничего не комментирую. Все в порядке", — сказал Иванов.
Экс-супруги уже давно не живут вместе, хотя официально развод состоялся только две недели назад. Этот процесс затянулся на семь месяцев из-за желания Лолиты признать брак фиктивным и лишить Иванова российского и израильского гражданства.