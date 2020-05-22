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Культура
2020-05-22T00:45
https://ria.ru/20200522/1571811483.html
Бывший муж Лолиты ответил на сообщения о госпитализации с травмами
https://cdn21.img.ria.ru/images/156202/79/1562027967_0:121:2048:1273_1036x0_80_0_0_126cafe3b3bba39973acd1b2d972a49d.jpg
РИА Новости

Бывший муж Лолиты ответил на сообщения о госпитализации с травмами

00:45 22.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЛолита с бывшим мужем Дмитрием Ивановым
Лолита с бывшим мужем Дмитрием Ивановым
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Лолита с бывшим мужем Дмитрием Ивановым. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Бывший муж певицы Лолиты Милявской фитнес-инструктор Дмитрий Иванов в беседе с "Пятым каналом" ответил на сообщения о его госпитализации.
Ранее издание "Стархит" сообщило, что его положили в больницу с травмами. Врачи, по информации журнала, оценили состояние Иванова как "удовлетворительное".
Сам экс-муж Лолиты заявил, что с ним все в порядке, а комментировать информацию о его госпитализации отказался.
"Все хорошо, я ничего не комментирую. Все в порядке", — сказал Иванов.
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Экс-супруги уже давно не живут вместе, хотя официально развод состоялся только две недели назад. Этот процесс затянулся на семь месяцев из-за желания Лолиты признать брак фиктивным и лишить Иванова российского и израильского гражданства.
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КультураШоу-бизнесДмитрий ИвановтравмыЛолита МилявскаяПроисшествия
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