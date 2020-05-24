Украина планирует "атомный рывок"

На Украине не утихает скандал вокруг сокращения производства дешевой атомной электроэнергии на фоне увеличения производства дорогой зеленой и тепловой. Эта же тенденция нашла отражение и в новом прогнозном балансе электроэнергии на 2020 год, утвержденном в конце апреля украинским Минэнерго.

Подливает масла в огонь тот факт, что исполняющей обязанности министра энергетики незадолго до утверждения этого баланса в обход Рады была назначена креатура Рината Ахметова Ольга Буславец. Назначил ее на эту должность работавший ранее на Рината Ахметова премьер-министр Денис Шмыгаль . А сам Ринат Ахметов является фактически монополистом в тепловой генерации (контролирует около 80% мощностей) и значимым игроком в зеленой генерации (контролирует около 25% мощностей).

А тут еще и медиаресурсы главного украинского олигарха стали дружно рассказывать о том, что к 2025 году Украине придется вывести из эксплуатации три атомных энергоблока. К ним подключилась и Ольга Буславец, заявившая в придачу о пересмотре развития атомной отрасли (а по сути — о его прекращении) и о грядущих финансовых проблемах в связи со скорым снятием блоков АЭС с эксплуатации.

На самом деле этот медиашум направлен на оправдание удовлетворения повышенных аппетитов Рината Ахметов на рынке электроэнергии. Что же касается реально существующей проблемы старения АЭС, то никто ее решать на Украине не собирается: калифы на час, сменяющие друг дуга во главе украинского правительства, будут откладывать этот вопрос на потом. И если не вмешаются внешние кураторы, то когда-нибудь это может стать проблемой уже не только для Украины.

Прежде всего — о текущей работе украинских АЭС. С конца апреля в работе находятся лишь десять из 15 блоков. Причем работают они не на полную мощность: из-за балансовых ограничений со стороны оператора энергосистемы. В итоге в последнее время выработка электроэнергии на АЭС сократилась с зимних 250-260 до 175 миллионов киловатт-часов. И это объясняется далеко не только снижением потребления, потому что доля атомной энергии в общем производстве снизилась с 55% до 45% (подробнее о причинах смотрите здесь ).

Предположения о том, что останавливают блоки, работающие на топливе ТВЭЛ, в пользу тех, которые работают на топливе Westinghouse TBC-WR, лишены оснований. Например, на 12:00 21 мая не работали оба блока, в реакторах которых используются только сборки TBC-WR. Еще на трех остановленных блоках применяется топливо обоих производителей. Из десяти работающих блоков девять используют исключительно топливо ТВЭЛ и только один смешанный вариант с преобладанием TBC-WR. Что, впрочем, не отменяет того факта, что руководство Украины продавливает постепенный переход своих АЭС на более дорогое американское топливо исходя из политических мотивов.

К моменту развала СССР Украине достался мощнейший комплекс АЭС, состоявший из 14 энергоблоков (три блока были достроены позднее), из которых 12 были "миллионниками". К тому же он был практически новым: самым старым был блок № 1 Чернобыльской АЭС , сданный в эксплуатацию в 1977 году. После закрытия по указанию Леонида Кучмы двух блоков ЧАЭС самым старым стал блок № 1 Ровенской АЭС , введенный в эксплуатацию в 1980 году.

Именно этот блок первым прошел процедуру продления срока эксплуатации в 2010 году. С тех пор подобную процедуру прошли уже 11 из 15 блоков, сейчас она проводится на блоке № 5 Запорожской АЭС . Для трех блоков срок эксплуатации продлен на 20 лет, для остальных — на десять.

Согласно консервативным советским стандартам и в связи с отсутствием опыта эксплуатации для атомных энергоблоков был заложен скромный эксплуатационный срок в 30 лет. Но выяснилось, что незаменяемые части конструкции (в частности, корпус реактора) могут прослужить и гораздо дольше — при проведении должных работ по реконструкции и модернизации оборудования, а также контроле за состоянием корпуса. В России сейчас эксплуатацию блоков с реакторами РБМК продлевают на 15 лет, а с реакторами ВВЭР — на 25-30. Но у Украины нет соответствующих технологий — в частности, технологии сухого отжига корпуса реактора.

Поэтому эксплуатация первого блока, по которому был продлен срок на десять лет, и правда может завершиться уже в 2023 году, а до конца 2025 года продленный срок истечет еще для трех блоков. Тут Ольга Буславец формально права. Но на Украине имеется утвержденный в конце 2015 года согласованный с МАГАТЭ документ под названием "Концепция снятия с эксплуатации атомных электростанций". И согласно этому документу до 2025 года даже по пессимистичному сценарию не запланировано снятие с эксплуатации ни одного блока. По плану все блоки будут эксплуатироваться минимум 45-50 лет. Так что тут Буславец лукавит. Другое дело, что даже согласно пессимистичному сценарию концепции уже в 2021-2025 годах должен быть построен первый новый блок, а в две последующие пятилетки их должно появиться пять и шесть соответственно. И совершенно очевидно, что эти планы в постмайданной Украине выполнены не будут: для этого нет ни времени, ни денег. С точки зрения здравого смысла отсутствие замещающих мощностей явно не повод для скорейшего закрытия имеющихся. Но надо понимать, что речь идет об Украине.

Есть еще финансовая сторона дела. Буславец права в том, что денег нет даже на снятие с эксплуатации одного блока. После развала СССР Украина варварски отнеслась к доставшемуся наследию: атомную энергию государство выкупало по заниженному тарифу, позволяя хорошо зарабатывать олигархам на тепловой генерации, которая, кстати, тоже молодой не является. Только в 2006 году " Энергоатом " обязали отчислять на будущие процедуры снятия с эксплуатации по 280 миллионов гривен в год. В 2015 году отчисления увеличили до 780 миллионов. В итоге на сегодня удалось накопить "аж" пять миллиардов гривен, или менее 200 миллионов долларов. Но, даже по чрезвычайно оптимистичному прогнозу "Энергоатома", снятие одного блока с эксплуатации будет стоить 300-370 миллионов долларов. В реальности потребуется раза в два больше.

В сложившейся ситуации разумным видится ряд мер. Во-первых, минимизировать простои АЭС, повысив коэффициент использования установленной мощности, что позволит снизить себестоимость — для этого надо решить проблему зеленой генерации и умерить аппетиты Рината Ахметова. Во-вторых, обязать "Энергоатом" увеличить отчисления на будущие снятия с эксплуатации энергоблоков, в том числе и путем увеличения цены выкупаемой у АЭС электроэнергии. В-третьих, отказаться от закупок более дорого топлива и пойти на переговоры с " Росатомом " — единственным, кто сможет предложить финансово щадящие и технически удобные решения по строительству новых блоков для Украины.