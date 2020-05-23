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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T16:56
https://ria.ru/20200523/1571892428.html
Узбекистан организует 13 вывозных рейсов из России
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8790a29038daeafa5b2a382b147d0f13.jpg
РИА Новости

Узбекистан организует 13 вывозных рейсов из России

16:56 23.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 23 мая - РИА Новости. Министерство транспорта Узбекистана в конце мая - начале июня организует еще 17 чартерных вывозных авиарейсов, в том числе 13 - из России, после приостановки авиасообщения из-за карантинных мер против коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.
Транспортное пассажирское сообщение с другими странами в Узбекистане приостановлено с 16 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в республике были закрыты все аэропорты и полностью остановлено пассажирское авиасообщение, в том числе, чартерные рейсы по специальным решениям правительства. С 8 мая по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева спецрейсы были возобновлены.
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"Составлен график чартерных рейсов из-за рубежа для возвращения граждан Узбекистана с 25 мая по 7 июня", - говорится в сообщении в Telegram-канале минтранса. По данным ведомства, расписание чартеров утверждено специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом.
В соответствии с графиком, будет организовано 17 вывозных чартеров в зарубежные страны, в том числе, 13 - в города России: шесть в Москву, четыре - в Санкт-Петербург, а также в Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Новосибирск. Чартеры также будут организованы в Каир, Стамбул и Шарджу.
Ранее минтранс организовал 11-24 мая 12 вывозных чартеров в зарубежные страны, в том числе, семь - в города России. Авиакомпания Uzbekistan Airways за это время вывезла на родину более 2 тысяч соотечественников, а также вернула около 300 граждан РФ. С середины марта из Узбекистана домой спецрейсами узбекской и российскими авиакомпаниями вернулись около 2,8 тысячи россиян.
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По данным посольства Узбекистана в Москве, около 65 тысяч граждан республики, находящихся в РФ, подали онлайн-заявки на возвращение домой в условиях карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса. В первую очередь, в перечень вывозимых соотечественников войдут граждане, имеющие проблемы со здоровьем, дети, беременные женщины, пожилые, а также граждане, которые приобрели билеты на ранее отмененные регулярные рейсы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек. В Узбекистане число зарегистрированных случаев выросло до 3078, 13 пациентов скончались, 2492 выздоровели, 573 находятся в больницах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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