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2020-05-23T16:32
https://ria.ru/20200523/1571891445.html
Офис Медведчука раскрыл детали акции радикалов в Киеве
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РИА Новости

Офис Медведчука раскрыл детали акции радикалов в Киеве

16:31 23.05.2020 (обновлено: 16:32 23.05.2020)
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КИЕВ, 23 мая - РИА Новости. Один человек пострадал в результате акции возле офиса депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, сообщил РИА Новости в субботу пресс-секретарь Медведчука Олег Бабин.
Ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на соцсети сообщил о взрыве возле офиса Медведчука. Позже в полиции данную информацию опровергли и сообщили, что у здания депутата проходила акция протеста, участники которой зажгли фаеры, несколько человек были задержаны. Политическая партия "Национальный корпус" сообщила, что организаторами данной акции являются они.
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"Один человек получил удар в висок, приехала скорая, 11 охранников офиса были задержаны полицией после того, как они попытались помешать радикалам", - рассказал Бабин.
По его словам, радикалы забрасывали офис взрыв-пакетами, фаерами и дымовыми шашками.
"Только после того, как радикалы попали в полицию, правоохранители задержали и некоторых из них, но это было в конце акции", - сказал Бабин, отметив, что партия готовит специальное заявление по инциденту.
Как сообщили в полиции, пострадавших нет, несколько человек задержаны.
Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас ситуация у офиса Медведчука спокойная, митингующих нет, на месте дежурит полицейская машина. При этом на здании и асфальте видны пятна от красной краски. Во дворе также остались части от фаеров, на асфальте следы от чёрного дыма.
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Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеВиктор МедведчукКиевВ мире
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