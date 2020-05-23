Офис Медведчука раскрыл детали акции радикалов в Киеве

КИЕВ, 23 мая - РИА Новости. Один человек пострадал в результате акции возле офиса депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Один человек пострадал в результате акции возле офиса депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука , сообщил РИА Новости в субботу пресс-секретарь Медведчука Олег Бабин.

Ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на соцсети сообщил о взрыве возле офиса Медведчука. Позже в полиции данную информацию опровергли и сообщили, что у здания депутата проходила акция протеста, участники которой зажгли фаеры, несколько человек были задержаны. Политическая партия "Национальный корпус" сообщила, что организаторами данной акции являются они.

"Один человек получил удар в висок, приехала скорая, 11 охранников офиса были задержаны полицией после того, как они попытались помешать радикалам", - рассказал Бабин.

По его словам, радикалы забрасывали офис взрыв-пакетами, фаерами и дымовыми шашками.

"Только после того, как радикалы попали в полицию, правоохранители задержали и некоторых из них, но это было в конце акции", - сказал Бабин, отметив, что партия готовит специальное заявление по инциденту.

Как сообщили в полиции, пострадавших нет, несколько человек задержаны.