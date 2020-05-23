Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-23T16:33
https://ria.ru/20200523/1571888687.html
Киевская полиция опровергла данные о взрыве около офиса Медведчука
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571891531_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_1c32c8b413b6e475f878c9e67cba195a.jpg
РИА Новости

Киевская полиция опровергла данные о взрыве около офиса Медведчука

15:31 23.05.2020 (обновлено: 16:33 23.05.2020)
264
КИЕВ, 23 мая - РИА Новости. Украинские правоохранители опровергли информацию о взрыве в Киеве возле офиса депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, по данным правоохранителей, там проходила акция протеста, участники которой зажгли файеры, пострадавших нет, несколько человек задержаны.
Ранее о взрыве возле офиса Медведчука сообщил ряд украинских СМИ со ссылкой на соцсети. В полиции данную информацию проверяли.
Виктор Медведчук
22 мая, 14:33
Медведчук призвал устранить "незаконное влияние США" на политику Украины
"Информацию о взрыве мы опровергаем. Действительно в центре города проходила акция, во время которой активисты зажгли файеры. За нарушение общественного порядка несколько человек были задержаны, сейчас они находятся в Печерском отделении полиции. Обстоятельства мы выясняем. Пострадавших пока нет, во всяком случае такой информации не поступало", - сообщили РИА Новости в отделе коммуникаций полиции Киева.
Акция протеста была организована политической партией "Национальный корпус", об этом сообщила пресс-служба политической силы.
"Визиты лидеров ОПЗЖ на переговоры с руководством РФ в Москву и Санкт-Петербург во время войны должны трактоваться как государственная измена, зато политическая партия продолжает свою деятельность. Сегодня Нацкорпус пришел под стены офиса ОПЗЖ с целью привлечь внимание общественности и напомнить, что враг не только на востоке, он - среди нас", - сообщается на сайте "Национального корпуса".
Также на сайте партии опубликовано видео, на котором видно, что офис главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука забросали петардами и дымовыми шашками.
"Мы, "Национальный корпус", уже подали соответствующее заявление в СБУ с требованием начать производство против руководителей ОПЗЖ и в Минюст с иском в суд по факту совершения партией государственной измены", - добавили в пресс-службе "Нацкорпуса".
Сотрудники украинской полиции
12 марта, 16:48
В Одессе произошла драка националистов и сторонников партии Медведчука
010110
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеВиктор МедведчукКиевВ мире
Рекомендуем
Автомобиль полиции в Киеве
СМИ сообщили о взрыве у офиса Медведчука в Киеве
Народный депутат Украины Валерий Давиденко
МВД Украины назвало предварительную версию смерти депутата Давиденко
СК проводит осмотр отделения банка после попытки захвата заложников
Следователи прибыли на место захвата заложников в Москве
Машина инженерно-саперного центра полиции у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
Задержан захватчик отделения банка в центре Москвы
Здание офиса киевского депутата Медведчука, облитое краской
Офис Медведчука раскрыл детали акции радикалов в Киеве
Военнослужащие ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
В ЛНР заявили о напряженной обстановке у линии соприкосновения в Донбассе
Здание офиса депутата Верховной Рады от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука
"Оппозиционная платформа" назвала акцию у офиса Медведчука запугиванием
Сенатор Олег Морозов
В СФ объяснили неявку Украины на встречу по Крыму страхом перед правдой
Сотрудники полиции у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
В МВД сообщили подробности захвата заложников у банка в центре Москвы
Сотрудник полиции в оцеплении у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
Delivery Club не имеет данных об участии курьера в захвате заложников
Многоцелевой транспортёр лёгкий бронированный (МТ-ЛБ) ополчения ДНР
Киев потребовал отменить приказы о повышении боевой готовности в Донбассе
Медик выходит из машины скорой помощи
В Пензенской области число случаев COVID-19 превысило 1,6 тысячи
Народный депутат Украины Валерий Давиденко
В Раде заявили, что причиной гибели депутата стало убийство
Журналисты и сотрудники полиции на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
Пакистан выплатит по миллиону рупий семьям погибших при крушении самолета
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Совфед предложил снизить ставку транспортного налога для турагентств
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Японии рейтинг правительства Абэ упал до 27%, сообщает СМИ
05:24В Южной Корее за сутки зафиксировали 25 случаев COVID-19
05:22В Бразилии число жертв коронавируса превысило 22 тысячи человек
05:07Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
04:53Эксперт рассказал, какие российские регионы прошли пик COVID-19
04:52СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
04:47В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек
04:44В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса до седьмого июня
04:40В Венесуэлу прибыло первое иранское судно с топливом
04:02Источник: кабмин изучает перспективы использования "Морского старта"
03:53Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
03:53Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов
03:46Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
03:38Эксперт предсказал "развод" Британии и ЕС с полным разрывом связей
03:29"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
03:20Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
03:14Ученые предрекли экстремальную жару в московском регионе летом
03:09Эксперты рассказали о творчестве Михаила Шолохова
03:00Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
02:43В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
Лента новостейМолния