Киевская полиция опровергла данные о взрыве около офиса Медведчука

КИЕВ, 23 мая - РИА Новости. Украинские правоохранители опровергли информацию о взрыве в Украинские правоохранители опровергли информацию о взрыве в Киеве возле офиса депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука , по данным правоохранителей, там проходила акция протеста, участники которой зажгли файеры, пострадавших нет, несколько человек задержаны.

Ранее о взрыве возле офиса Медведчука сообщил ряд украинских СМИ со ссылкой на соцсети. В полиции данную информацию проверяли.

"Информацию о взрыве мы опровергаем. Действительно в центре города проходила акция, во время которой активисты зажгли файеры. За нарушение общественного порядка несколько человек были задержаны, сейчас они находятся в Печерском отделении полиции. Обстоятельства мы выясняем. Пострадавших пока нет, во всяком случае такой информации не поступало", - сообщили РИА Новости в отделе коммуникаций полиции Киева.

Акция протеста была организована политической партией "Национальный корпус", об этом сообщила пресс-служба политической силы.

"Визиты лидеров ОПЗЖ на переговоры с руководством РФ в Москву и Санкт-Петербург во время войны должны трактоваться как государственная измена, зато политическая партия продолжает свою деятельность. Сегодня Нацкорпус пришел под стены офиса ОПЗЖ с целью привлечь внимание общественности и напомнить, что враг не только на востоке, он - среди нас", - сообщается на сайте "Национального корпуса".

Также на сайте партии опубликовано видео, на котором видно, что офис главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука забросали петардами и дымовыми шашками.