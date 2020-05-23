Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-23T14:28
https://ria.ru/20200523/1571885550.html
Косачев отреагировал на отказ Киева от участия во встрече СБ ООН по Крыму
https://cdn21.img.ria.ru/images/155514/60/1555146089_0:229:3010:1922_1036x0_80_0_0_c45e3aae069e4d53c2bcb290ce118bfd.jpg
РИА Новости

Косачев отреагировал на отказ Киева от участия во встрече СБ ООН по Крыму

14:28 23.05.2020
2237
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в беседе с "НСН" прокомментировал решение представителей Украины и других западных стран отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященного ситуации в Крыму.
Ранее российское постпредство при ООН заявило, что представители Украины, США, Эстонии и Великобритании отказались от участия в заседании Совбеза, посвященному ситуации на полуострове. Мероприятие инициировала Россия.
Косачев заявил, что этот "демарш беспрецедентен", так как формула Арриа обозначает, что участвующие "свою позицию не предопределяют". Если эти страны не согласны с постановкой вопроса или позицией инициатора, то они выражают свою позицию в рамках обсуждения, а "не ногами".
Заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя
22 мая, 03:19
Небензя напомнил о вине Украины в потере Крыма
"В данном случае есть нарушение и буквы, и духа тех договоренностей, которые существуют в Организации Объединенных Наций, Совете Безопасности ООН по такого рода обсуждениям", —отметил сенатор.
Косачев также выразил сожаление, что дискуссия не состоялась по такой важной теме, как ситуация в Крыму.
"Ведь те, кто предъявляют России претензии по крымской проблематике, большей частью делают акцент на якобы имеющих место нарушениях прав человека в Крыму. Вот бы обменяться на эту тему аргументами!", — пояснил сенатор, отметив, что у отказавшихся стран нет аргументов. Именно это и объясняет их отказ от участия.
Дискуссия прошла в продолжение заседания 6 марта. Тогда организаторы отказались предоставить слово представителям Крыма. Заседания по формуле Арриа не относятся напрямую к мероприятиям Совбеза ООН и подразумевают консультации, в которых могут участвовать как дипломаты, так и представители неправительственных организаций и общественности.
Глава Крыма Сергей Аксенов отметил выступавшие в ООН в онлайн-режиме крымчане рассказали о реальной ситуации на полуострове.
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
Вчера, 12:42
В Крыму назвали отказ Украины от участия во встрече СБ ООН лицемерием
4110022
Обсудить 13
Совет Федерации РФРоссияСитуация на УкраинеСергей Аксенов (политик)Совет Безопасности ООНКонстантин КосачевВеликобританияЭстонияРеспублика КрымООНСШАВ мире
Рекомендуем
Многоцелевой транспортёр лёгкий бронированный (МТ-ЛБ) ополчения ДНР
Киев потребовал отменить приказы о повышении боевой готовности в Донбассе
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
В Крыму назвали отказ Украины от участия во встрече СБ ООН лицемерием
Вид Севастополя из космоса
На Украине рассказали о слежке за Россией из космоса
Сергей Аксенов
Аксенов назвал причину отказа Киева от участия во встрече СБ ООН по Крыму
Заседание Совета безопасности ООН
В Госдуме оценили отказ ряда стран участвовать во встрече СБ ООН по Крыму
Пенсионное удостоверение
Эксперт допустила снижение пенсионного возраста в России
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Роухани пригрозил США "проблемами" из-за препятствования танкерам
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
Машина инженерно-саперного центра полиции у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
Задержан захватчик отделения банка в центре Москвы
Сотрудники полиции у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
Стала известна личность захватчика отделения банка в центре Москвы
Депутат Государственной Думы Алексей Чепа
В ГД сочли грант США на анализ "российской дезинформации" вмешательством
Автомобиль полиции в Киеве
СМИ сообщили о взрыве у офиса Медведчука в Киеве
Сенатор Олег Морозов
В СФ объяснили неявку Украины на встречу по Крыму страхом перед правдой
Заседание Совета Безопасности ООН
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Японии рейтинг правительства Абэ упал до 27%, сообщает СМИ
05:24В Южной Корее за сутки зафиксировали 25 случаев COVID-19
05:22В Бразилии число жертв коронавируса превысило 22 тысячи человек
05:07Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
04:53Эксперт рассказал, какие российские регионы прошли пик COVID-19
04:52СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
04:47В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек
04:44В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса до седьмого июня
04:40В Венесуэлу прибыло первое иранское судно с топливом
04:02Источник: кабмин изучает перспективы использования "Морского старта"
03:53Пушков рассказал об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
03:53Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов
03:46Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
03:38Эксперт предсказал "развод" Британии и ЕС с полным разрывом связей
03:29"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
03:20Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
03:14Ученые предрекли экстремальную жару в московском регионе летом
03:09Эксперты рассказали о творчестве Михаила Шолохова
03:00Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
02:43В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
Лента новостейМолния