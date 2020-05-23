Косачев отреагировал на отказ Киева от участия во встрече СБ ООН по Крыму

Эстонии и Ранее российское постпредство при ООН заявило, что представители Украины, США Великобритании отказались от участия в заседании Совбеза, посвященному ситуации на полуострове. Мероприятие инициировала Россия.

Косачев заявил, что этот "демарш беспрецедентен", так как формула Арриа обозначает, что участвующие "свою позицию не предопределяют". Если эти страны не согласны с постановкой вопроса или позицией инициатора, то они выражают свою позицию в рамках обсуждения, а "не ногами".

"В данном случае есть нарушение и буквы, и духа тех договоренностей, которые существуют в Организации Объединенных Наций, Совете Безопасности ООН по такого рода обсуждениям", —отметил сенатор.

Косачев также выразил сожаление, что дискуссия не состоялась по такой важной теме, как ситуация в Крыму.

"Ведь те, кто предъявляют России претензии по крымской проблематике, большей частью делают акцент на якобы имеющих место нарушениях прав человека в Крыму. Вот бы обменяться на эту тему аргументами!", — пояснил сенатор, отметив, что у отказавшихся стран нет аргументов. Именно это и объясняет их отказ от участия.

Дискуссия прошла в продолжение заседания 6 марта. Тогда организаторы отказались предоставить слово представителям Крыма. Заседания по формуле Арриа не относятся напрямую к мероприятиям Совбеза ООН и подразумевают консультации, в которых могут участвовать как дипломаты, так и представители неправительственных организаций и общественности.