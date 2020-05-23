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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T12:17
https://ria.ru/20200523/1571880883.html
Гинцбург: около 15-20% населения Москвы столкнулись с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

Гинцбург: около 15-20% населения Москвы столкнулись с коронавирусом

12:17 23.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование москвичей на наличие антител к COVID-19
Тестирование москвичей на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Тестирование москвичей на наличие антител к COVID-19
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Примерно 15-20% населения Москвы уже столкнулись с коронавирусом, заявил академик Российской академии наук, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.
"Самый беглый взгляд позволяет сказать, что из тех данных, которые сегодня в сообщении Алексея Ивановича (Хрипуна, главы столичного департамента здравоохранения - ред.) прозвучали, что примерно 15-20% нашего населения города Москвы уже столкнулись с данным возбудителем", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Гинцбург отметил, что есть тенденция к тому, что количество вновь инфицированных в Москве начало уменьшаться. На основании этих данных можно прогнозировать выход из режима самоизоляции, добавил академик.
Ранее глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявил, что иммунитет к коронавирусу выявлен у 12% из более чем 50 тысяч обследованных на антитела москвичей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр ГинцбургНИИ им. ГамалеиЗдоровье - ОбществоМосква
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