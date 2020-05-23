Гинцбург: около 15-20% населения Москвы столкнулись с коронавирусом

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Примерно 15-20% населения Москвы уже столкнулись с коронавирусом, заявил академик Российской академии наук, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.
"Самый беглый взгляд позволяет сказать, что из тех данных, которые сегодня в сообщении Алексея Ивановича (Хрипуна, главы столичного департамента здравоохранения - ред.) прозвучали, что примерно 15-20% нашего населения города Москвы уже столкнулись с данным возбудителем", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Гинцбург отметил, что есть тенденция к тому, что количество вновь инфицированных в Москве начало уменьшаться. На основании этих данных можно прогнозировать выход из режима самоизоляции, добавил академик.
Ранее глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявил, что иммунитет к коронавирусу выявлен у 12% из более чем 50 тысяч обследованных на антитела москвичей.
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