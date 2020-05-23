Гинцбург: около 15-20% населения Москвы столкнулись с коронавирусом

"Самый беглый взгляд позволяет сказать, что из тех данных, которые сегодня в сообщении Алексея Ивановича (Хрипуна, главы столичного департамента здравоохранения - ред.) прозвучали, что примерно 15-20% нашего населения города Москвы уже столкнулись с данным возбудителем", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".