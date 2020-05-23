В Росздравнадзоре рассказали о проверке аппаратов ИВЛ

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Проверка аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга еще продолжается, делать выводы пока преждевременно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
Аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на одном из заводов концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех"), использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор с 12 мая приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ, произведенных с 1 апреля 2020 года.
"Росздравнадзор ещё продолжает проверку, в том числе и технические испытания, ИВЛ "Авента-М". Поэтому делать какие-либо выводы ещё преждевременно",- говорится в сообщении.