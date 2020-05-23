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2020-05-23T11:45
https://ria.ru/20200523/1571879407.html
В Росздравнадзоре рассказали о проверке аппаратов ИВЛ
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РИА Новости

В Росздравнадзоре рассказали о проверке аппаратов ИВЛ

11:45 23.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких
Аппарат искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Аппарат искусственной вентиляции легких. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Проверка аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга еще продолжается, делать выводы пока преждевременно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
Аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на одном из заводов концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех"), использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор с 12 мая приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ, произведенных с 1 апреля 2020 года.
"Росздравнадзор ещё продолжает проверку, в том числе и технические испытания, ИВЛ "Авента-М". Поэтому делать какие-либо выводы ещё преждевременно",- говорится в сообщении.
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Пожар в больнице в Санкт-ПетербургеПожар в больнице №50 в МосквеКонцерн Радиоэлектронные технологииФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)РостехМоскваСанкт-ПетербургОбщество
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