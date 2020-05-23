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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T10:42
https://ria.ru/20200523/1571877207.html
В Москве выявили 3190 новых случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1036x0_80_0_0_d9f7878884009cf05c0fa986bfcb29ba.jpg
РИА Новости

В Москве выявили 3190 новых случаев COVID-19

10:42 23.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи . Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве - 3190, Подмосковье - 846, Санкт-Петербурге - 363, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.
За сутки в стране зарегистрированы 9434 новых случая заболевания новым типом коронавируса.
"Распределение по субъектам: Москва - 3190, Московская область - 846, Санкт-Петербург - 363", - говорится в сообщении.
Также за сутки зарегистрированы 353 новых случая в Ростовской области, 211 - в Нижегородской области, 171 - в Свердловской области, 148 - в Красноярском крае, 127 - в Дагестане.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаРеспублика ДагестанМоскваКрасноярский крайСвердловская областьМосковская область (Подмосковье)Нижегородская областьРостовская областьСанкт-ПетербургОбщество
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