В Москве выявили 3190 новых случаев COVID-19

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве - 3190, Подмосковье - 846, Санкт-Петербурге - 363, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.

Также за сутки зарегистрированы 353 новых случая в Ростовской области, 211 - в Нижегородской области, 171 - в Свердловской области, 148 - в Красноярском крае, 127 - в Дагестане.