В Москве выявили 3190 новых случаев COVID-19

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве - 3190, Подмосковье - 846, Санкт-Петербурге - 363, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.
За сутки в стране зарегистрированы 9434 новых случая заболевания новым типом коронавируса.
"Распределение по субъектам: Москва - 3190, Московская область - 846, Санкт-Петербург - 363", - говорится в сообщении.
Также за сутки зарегистрированы 353 новых случая в Ростовской области, 211 - в Нижегородской области, 171 - в Свердловской области, 148 - в Красноярском крае, 127 - в Дагестане.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф