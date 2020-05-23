Air Astana создаст грузовое подразделение

"В период пандемии COVID-19 появился спрос на перевозку медицинского оборудования и товаров медицинского назначения в Казахстан, страны Европы и Центральной Азии… До настоящего момента мы перевозили груз на пассажирских сидениях, поэтому его масса и объём строго были регламентированы нормами Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA). В дальнейшем на полугрузовом самолете мы сможем увеличить объем перевозимых грузов и предложить нашим клиентам более гибкие условия", – сообщила директор по продажам грузовых перевозок Air Astana Жанна Шаяхметова, слова которой приводятся в пресс-релизе.