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2020-05-23T09:03
https://ria.ru/20200523/1571873891.html
Air Astana создаст грузовое подразделение
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РИА Новости

Air Astana создаст грузовое подразделение

08:40 23.05.2020 (обновлено: 09:03 23.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320neo авиакомпании Air Astana
Самолет Airbus A320neo авиакомпании Air Astana
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Самолет Airbus A320neo авиакомпании Air Astana. Архивное фото
АЛМА-АТА, 23 мая - РИА Новости. Крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astana решила создать подразделение Air Astana Cargo на фоне роста спроса на перевозку грузов из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
"Авиакомпания Air Astana планирует создать подразделение по грузовым перевозкам, эксплуатирующее три авиалайнера Boeing 767-300, переоборудованные в полугрузовые самолеты. Такое решение было принято руководством авиакомпании в качестве антикризисной меры из-за пандемии COVID-19 и вследствие повышенного спроса на грузовые перевозки", - говорится в распространенном в субботу пресс-релизе компании.
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Согласно пресс-релизу, на первом авиалайнере Boeing 767-300 уже ведется реконфигурация салона в инженерно-техническом центре авиакомпании в аэропорту Алма-Аты.
"Инженеры и техники Air Astana демонтировали пассажирские кресла экономического и бизнес-класса, а также убрали декоративные перегородки и гардеробы для максимально эффективного использования пространства салона для грузовых перевозок", - сообщает пресс-служба.
В пресс-релизе также говорится, что начат процесс согласования технической документации и получения разрешения со стороны авиационных властей Казахстана на осуществление операционной деятельности.
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"В период пандемии COVID-19 появился спрос на перевозку медицинского оборудования и товаров медицинского назначения в Казахстан, страны Европы и Центральной Азии… До настоящего момента мы перевозили груз на пассажирских сидениях, поэтому его масса и объём строго были регламентированы нормами Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA). В дальнейшем на полугрузовом самолете мы сможем увеличить объем перевозимых грузов и предложить нашим клиентам более гибкие условия", – сообщила директор по продажам грузовых перевозок Air Astana Жанна Шаяхметова, слова которой приводятся в пресс-релизе.
Air Astana была зарегистрирована в 2001 году. Акционерами авиакомпании являются АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (51%) и британская компания BAE Systems PLC (49%). В настоящее время парк воздушных судов авиакомпании состоит из самолетов Boeing 767-300ER, Boeing 757-200, Airbus A320, Airbus A320neo, Airbus A321, Airbus A321neo, Embraer 190 и Embraer E190-E2.
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Распространение нового коронавирусаAir AstanaBoeing 767Airbus A321Airbus A320Алма-АтаКазахстанЭкономика
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