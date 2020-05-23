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2020-05-23T07:42
https://ria.ru/20200523/1571873193.html
Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
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РИА Новости

Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе

07:42 23.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДонбасс
Донбасс
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Донбасс. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украинские силовики заявили в субботу, что зафиксировали 12 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный пострадал.
В пятницу силовики Украины сообщали об одном погибшем и семи обстрелах своих позиций.
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Как говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил Украины, опубликованном в Facebook, ополченцы за сутки "12 раз нарушили режим прекращения огня".
"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - заявили в штабе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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