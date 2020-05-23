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2020-05-23T04:29
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Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
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РИА Новости

Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине

04:29 23.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Конфликт в Житомирской области у частных прудов мог произойти после того, как один из погибших обвинил арендатора в "подставе" и сдаче по подозрению во взятке местного полицейского. Об этом пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на источник.
Ранее сообщалось о задержании мужчины в селе Новоселица Попельнянского района, которого подозревают в убийстве семи человек во время конфликта. У него изъяли охотничье ружье. Полиция завела уголовное дело по статье "Умышленное убийство". По словам замглавы МВД Антона Геращенко, компания собралась половить рыбы.

Сегодня ночью в лесах Житомирщины разыгралась кровавая трагедия. На берегу ставка, неподалёку от села Новоселица...

Опубликовано Антоном Геращенко Четверг, 21 мая 2020 г.
Как рассказал собеседник, арендатор остался наедине с двумя из гостей, остальные пошли спать. Обвинивший его мужчина напал на подозреваемого с ножом, а тот, в свою очередь, схватился за ружье.

"Есть уже первые показания подозреваемого. Все участники — давно знакомы между собой", — отметил источник.

От выстрелов проснулись остальные гости, схватились за стволы, которые привезли с собой. Но арендатор опередил их, застрелив еще пятерых. При этом стрелок якобы позволил уйти одному человеку. После этого арендатор сам позвонил в полицию и рассказал о случившемся.
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Ситуация на УкраинеАнтон ГеращенкоЖитомирская областьУкраинаПроисшествия
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