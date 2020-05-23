Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине

Как рассказал собеседник, арендатор остался наедине с двумя из гостей, остальные пошли спать. Обвинивший его мужчина напал на подозреваемого с ножом, а тот, в свою очередь, схватился за ружье.

"Есть уже первые показания подозреваемого. Все участники — давно знакомы между собой", — отметил источник.

От выстрелов проснулись остальные гости, схватились за стволы, которые привезли с собой. Но арендатор опередил их, застрелив еще пятерых. При этом стрелок якобы позволил уйти одному человеку. После этого арендатор сам позвонил в полицию и рассказал о случившемся.