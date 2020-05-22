На Украине мужчина расстрелял из охотничьего ружья семь человек

"Сегодня около 01:00 (совпадает с мск) в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, при конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек", — говорится в сообщении.