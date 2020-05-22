На Украине мужчина расстрелял из охотничьего ружья семь человек

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости. Украинские правоохранители задержали в Житомирской области мужчину, которого подозревают в убийстве семи человек во время конфликта, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Сегодня около 01:00 (совпадает с мск) в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, при конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек", — говорится в сообщении.
На месте работают следственно-оперативные группы, они выясняют обстоятельства происшествия. Подозреваемого задержали, его охотничье ружье изъяли.
Полиция завела уголовное дело по статье "Умышленное убийство", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Сегодня ночью в лесах Житомирщины разыгралась кровавая трагедия. На берегу ставка, неподалёку от села Новоселица...Опубликовано Антоном Геращенко Четверг, 21 мая 2020 г.