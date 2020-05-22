Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-22T11:51
https://ria.ru/20200522/1571818396.html
На Украине мужчина расстрелял из охотничьего ружья семь человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_952e9b86be4113a25ec238f40ebfdfc2.jpg
РИА Новости

На Украине мужчина расстрелял из охотничьего ружья семь человек

09:19 22.05.2020 (обновлено: 11:51 22.05.2020)
12208
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
КИЕВ, 22 мая — РИА Новости. Украинские правоохранители задержали в Житомирской области мужчину, которого подозревают в убийстве семи человек во время конфликта, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Сегодня около 01:00 (совпадает с мск) в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, при конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек", — говорится в сообщении.

На месте работают следственно-оперативные группы, они выясняют обстоятельства происшествия. Подозреваемого задержали, его охотничье ружье изъяли.
Полиция завела уголовное дело по статье "Умышленное убийство", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Сегодня ночью в лесах Житомирщины разыгралась кровавая трагедия. На берегу ставка, неподалёку от села Новоселица...

Опубликовано Антоном Геращенко Четверг, 21 мая 2020 г.
9935391312
Обсудить 18
Ситуация на УкраинеЖитомирская областьУкраинаВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие армии Украины
"ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе
Спасатели на месте крушения самолета авиакомпании Пакистанские аваиалинии в Карачи
В Пакистане разбился пассажирский самолет
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
Америка начинает "российский сценарий" для своего главного врага
Балкон
Власти Москвы проверят жалобы супругов на штраф после выхода на балкон
Заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя
Небензя напомнил о вине Украины в потере Крыма
Путин назвал сроки проведения ЕГЭ и отложил военный призыв для поступающих
Путин назвал сроки начала проведения ЕГЭ
Прохожие на Красной площади в Москве
Собянин объявил о смягчении ограничений по коронавирусу
Медсестра в Тульской областной больнице
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Певец Борис Моисеев
"Никого не узнает": критик рассказал о состоянии Бориса Моисеева
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-15
Экс-астронавт НАСА сравнила посадку на "Союзе" и Crew Dragon
Рига
"Мы уже в России?": житель Риги возмутился русским языком в транспорте
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Доктор Мясников предположил причины "русского чуда" во время пандемии
Самолет наблюдения РФ Ту-214ОН
Россия не будет выходить из Договора по открытому небу
Раковая клетка в организме человека
Ученые обнаружили главную причину неизлечимости рака
Президент Украины Владимир Зеленский
В Раде высмеяли политику Зеленского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:54Путин отметил необходимость постоянной готовности коечного фонда
14:53Голикова призвала регионы жестко контролировать соблюдение санитарных мер
14:51В России среднесуточный прирост больных COVID-19 замедлился до 2,8%
14:50Путин потребовал доложить о реализации поручения по поставке лекарств
14:50Путин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус
14:49Препарат РФПИ и "ХимРара" для лечения COVID-19 назвали "Авифавир"
14:49Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России
14:48США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу
14:47В Сети опубликовали переговоры пилота разбившегося самолета в Пакистане
14:46В ДНР заявили, что сбили разведывательный БПЛА украинских военных
14:45Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
14:42В Воронеже на месте строительства медцентра нашли боеприпас времен войны
14:41Франция продолжит соблюдать договор по открытому небу
14:41Рябков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
14:41Путин проводит совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
14:39Лукашенко возмутил отказ России предоставить полигон для испытания ракеты
14:39Суд отправил под домашний арест издателя журнала "Флирт"
14:36Минздрав Тульской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
14:34Роскачество рассказало, как защитить смартфон от мошенников
14:33ЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции
Лента новостейМолния