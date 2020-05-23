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2020-05-23T03:20
https://ria.ru/20200523/1571871115.html
В НАТО назвали условие для возвращения США в Договор по открытому небу
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РИА Новости

В НАТО назвали условие для возвращения США в Договор по открытому небу

03:20 23.05.2020
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© Минобороны РоссииРоссийский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США над акваторией Балтийского моря
Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США над акваторией Балтийского моря
© Минобороны России
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возвращение США к выполнению Договора по открытому небу произойдет, если Россия снимет ограничения на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией.
Глава альянса также обвинил Москву в "избирательном" исполнении положений документа.
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США вышли из Договора по открытому небу, НАТО предлагает РФ сотрудничатьСоединенные Штаты 22 мая официально уведомили участников Договора по открытому небу (ДОН) о своем выходе из соглашения. Есть ли в этом логика и для чего Вашингтон отказывается от очередного договора в сфере контроля за вооружениями?

"Вызывает сожаление"

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в беседе с RT прокомментировал заявление Столтенберга.
По словам сенатора, позиция НАТО не удивляет.
"Они в очередной раз совершенно безответственно встают на американскую сторону, не понимая, что тем самым они становятся соучастниками операции по разрушению этого договора", — отметил он.
По словам Косачева, есть жесткая евроатлантическая дисциплина и уверенность союзников США в том, что в "любых сложных ситуациях американцы защитят европейский театр действий".
"Именно поэтому, выбирая между правдой и интересами, эти страны действуют в соответствии с интересами, даже если это противоречит реальной ситуации", — подчеркнул он.
Сенатор добавил, что такое поведение альянса "вызывает лишь сожаление".
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Выход США из Договора по открытому небу

Дональд Трамп ранее заявил, что США выходят из Договора по открытому небу. Американские власти заявили, что спустя шесть месяцев они будут свободны от обязательств в рамках этого документа.
Госсекретарь Майк Помпео при этом заявил, что Вашингтон может пересмотреть выход из соглашения, если Россия "вернется к соблюдению" договора.
По словам госсекретаря, Россия якобы на протяжении нескольких лет нарушала соглашение, не разрешая или ограничивая полеты в рамках договора, "когда ей хочется". Он, в частности, заявил, что Москва отказала в проведении наблюдательных полетов в десятикилометровом коридоре у границы с Абхазией и Южной Осетией.

"Прискорбный шаг"

В МИД России это решение США назвали прискорбным шагом. В ведомстве напомнили, что в свое время договор был заключен по инициативе Вашингтона, и он является важнейшим звеном системы европейской безопасности.
Заявления американской дипломатии были расценены как ультиматум. В заявлении министерства говорится, что "на такой основе разговор не получится".
Кроме того, МИД выразил сожаление из-за решения американских властей, поскольку оно подрывает европейскую безопасность. Также в заявлении говорится, что политика Вашингтона вызывает серьезные опасения даже у их союзников, так как "деструктивный курс на слом" соглашения вызывает сомнения о договороспособности и последовательности США.
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Дон вышел из ДОНа. Трамп опустил США с небес на землюЭто в 1992-ом, когда Договор по открытому небу подписывали, в нем был практический смысл. Возможность наблюдать друг за другом еще не достигла космических высот. А сейчас он, скорее, символ. Как трубка мира. Ею ведь не накуришься.
Замглавы МИД Сергей Рябков пообещал, что Москва проведет детальный диалог со странами — участницами договора с целью объяснить, по какой причине сам Вашингтон идет на нарушение положений соглашения и какой путь вперед Россия предлагает. То же самое, подчеркнул дипломат, Москва объяснит и Соединенным Штатам.

Договор по открытому небу

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны.
Документ действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Его подписали 34 страны.
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Выход США из Договора по открытому небуМайк ПомпеоДоговор по открытому небуДональд ТрампСовет Федерации РФНАТОСергей РябковМоскваСШАГрузияБезопасностьВ мире
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