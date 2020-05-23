В НАТО назвали условие для возвращения США в Договор по открытому небу

Дон вышел из ДОНа. Трамп опустил США с небес на землю Это в 1992-ом, когда Договор по открытому небу подписывали, в нем был практический смысл. Возможность наблюдать друг за другом еще не достигла космических высот. А сейчас он, скорее, символ. Как трубка мира. Ею ведь не накуришься.